Αραγτσί: Οι χώρες της περιοχής θα πρέπει να ασκήσουν πίεση στις ΗΠΑ για τα πλήγματα

AFP POOL
Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε σήμερα ότι οι περιφερειακές χώρες θα πρέπει να ασκήσουν πίεση στις Ηνωμένες Πολιτείες για τα πλήγματα κατά του Ιράν.

Σε δηλώσεις του στην ιρανική κρατική τηλεόραση, ο Αραγτσί δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν είναι σε πόλεμο με τις χώρες της περιοχής.

Κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι «πρόδωσαν τη διπλωματία» όταν πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές μαζί με το Ισραήλ, παρά τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για την αποφυγή μιας στρατιωτικής αντιπαράθεσης.

Ο Αραγτσί υποστήριξε ότι οι στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ -ακόμα κι αν βρίσκονται σε χώρες του Κόλπου- εξακολουθούν να αποτελούν νόμιμους στόχους.

«Δεν επιτιθέμεθα σε γείτονές μας, επιτιθέμεθα σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις», δήλωσε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης. «Οι Αμερικανοί στρατιώτες που καταφεύγουν σε ξενοδοχεία δεν θα τους αποτρέψουν από το να γίνουν στόχος».

