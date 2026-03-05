Αραγτσί: Δεν βλέπουμε κανένα λόγο για διαπραγματεύσεις – Το Ιράν δεν προτίθεται επί του παρόντος να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί δήλωσε σήμερα πως το Ιράν δεν επιδιώκει ούτε μια «εκεχειρία» ούτε «διαπραγματεύσεις» με τις ΗΠΑ, την έκτη ημέρα ενός πολέμου στη Μέση Ανατολή, που εξαπλώνεται.

«Διαπραγματευτήκαμε ήδη δύο φορές μαζί τους και κάθε φορά μας επιτέθηκαν εν μέσω διαπραγματεύσεων», επισήμανε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στον προηγούμενο πόλεμο του Ιουνίου του 2025, που είχε διαρκέσει 12 ημέρες.

NBC: Are you afraid of a U.S. invasion in your country?



Araghchi: No, we are waiting for them.



NBC: You are waiting for the U.S. military to invade, the ground troops?



Araghchi: Yes. That would be a big disaster for them. pic.twitter.com/FleVvuQBln— Clash Report (@clashreport) March 5, 2026

«Δεν ζητάμε εκεχειρία. Δεν βλέπουμε κανέναν λόγο να διαπραγματευτούμε με τις ΗΠΑ», συμπλήρωσε ο ίδιος, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης που προβλήθηκε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC News. Reporter: "Are you afraid of a U.S. invasion?"

Araghchi: "No, we are waiting for them."

Reporter: "You are waiting for U.S. ground troops?!"

Araghchi: "Yes!" pic.twitter.com/YIkUArNjOA March 5, 2026

Επιπλέον, ο Αμπάς Αραγτσί διαβεβαίωσε σήμερα πως το Ιράν «δεν προτίθεται» να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, όμως δεν έχει αποκλείσει μια τέτοια επιλογή εάν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ συνεχίσουν τον πόλεμό τους.

«Δεν έχουμε καμία πρόθεση να κλείσουμε τα Στενά προς το παρόν», δήλωσε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας στο NBC News.

«Δεν τα κλείσαμε. Είναι τα πλοία και τα πετρελαιοφόρα που δεν επιχειρούν να τα διαπλεύσουν, διότι φοβούνται μήπως πληγούν από το ένα ή το άλλο στρατόπεδο».

Ιράν: Η τηλεόραση μετέδωσε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης έπληξαν το αεροπλανοφόρο “Αβραάμ Λίνκολν”

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε απόψε ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της χώρας, έπληξαν το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν», το οποίο έχει αναπτυχθεί στην περιοχή του Κόλπου από τα τέλη Ιανουαρίου.

Η τηλεόραση δεν έδωσε καμία άλλη διευκρίνιση. Τη Δευτέρα οι Φρουροί υποστήριξαν ότι έπληξαν το αεροπλανοφόρο με τέσσερις πυραύλους, κάτι που η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom) χαρακτήρισε «ψέμα».

Το Ιράν δηλώνει έτοιμο να αποκρούσει μια χερσαία εισβολή, υπόσχεται μια “καταστροφή”

Το Ιράν είναι «έτοιμο» για το ενδεχόμενο μιας χερσαίας εισβολής που θα ήταν μια «καταστροφή» για τους εχθρούς της Ισλαμικής Δημοκρατίας, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.

«Είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο, ακόμα και μια απόβαση», δήλωσε ο Αμπάς Αραγτσί στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC News. «Τους περιμένουμε (τους εχθρούς). Έχουμε τη βεβαιότητα ότι μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε και αυτό θα ήταν μια καταστροφή για εκείνους», συμπλήρωσε ο ίδιος, την ώρα που πληροφορίες του Τύπου, τις οποίες διέψευσε ο Λευκός Οίκος, έκαναν λόγο για μια πιθανή αμερικανική στρατιωτική στήριξη σε Κούρδους πολιτοφύλακες με στόχο την ανατροπή της ιρανικής ηγεσίας.