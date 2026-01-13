«Αποτροποπιασμό» εκφράζει ο ΟΗΕ για την βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν

Ο Υπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου Φόλκερ Τουρκ δηλώνει «αποτροπιασμό» για την καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν και το θάνατο περισσότερων των 600 ανθρώπων.

«Πρέπει να σταματήσουν να σκοτώνουν ειρηνικούς διαδηλωτές και είναι απαράδεκτο να χαρακτηρίζουν τους διαδηλωτές “τρομοκράτες” για να δικαιολογήσουν την βία εναντίον τους», δηλώνει σε ανακοίνωσή του.

«Οι Ιρανοί έχουν το δικαίωμα να διαδηλώνουν ειρηνικά. Τα δεινά τους πρέπει να ακουστούν και να ληφθούν υπ’ όψιν και δεν πρέπει να εργαλειοποιούνται από κανέναν».

Ο Φόλκερ Τουρκ καλεί τις ιρανικές αρχές «να σταματήσουν αμέσως όλες τις μορφές βίας και καταστολής εναντίον των ειρηνικών διαδηλωτών και να αποκαταστήσουν την πρόσβαση στο Ιντερνετ και τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών». Ζητά επίσης να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι για τις παραβιάσεις.

Σύμφωνα με την μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights (IHR), η καταστολή του κινήματος αμφισβήτησης που ξεκίνησε στις 28 Δεκεμβρίου ως διαμαρτυρία για την οικονομική κρίση και εξελίχτηκε σε ανοικτή αμφισβήτηση του θεοκρατικού καθεστώτος ενισχύεται.

Η οργάνωση έχει στοιχεία για τον θάνατο 648 διαδηλωτών και για 10.000 συλλήψεις.

Αλλά η αλήθεια μπορεί να είναι πολύ μακριά από τους αριθμούς αυτούς, σύμφωνα με την μκο που δέχεται ανεξακρίβωτες πληροφορίες για μέχρι και 6.000 νεκρούς.

«Αυτός ο κύκλος της τρομακτικής βίας δεν μπορεί να συνεχισθεί. Ο ιρανικός λαός και οι διεκδικήσεις του για ισοτιμία, ισότητα και δικαιοσύνη πρέπει να ακουστούν», γράφει στην ανακοίνωσή του ο Τουρκ.