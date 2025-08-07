Αποκάλυψη CNN: Ο Πούτιν πρότεινε τη συνάντηση με τον Τραμπ – Τι εξετάζει ο Ρώσος πρόεδρος

Συνάντηση με τον Βλάντιμιρ Πούτιν σχεδιάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, ακόμα και μέσα στην επόμενη εβδομάδα, προκειμένου να συζητήσουν για τη λήξη του πολέμου ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο ξεκαθάρισε την Τετάρτη (06.08.2025) πως για να γίνει αυτό πρέπει πρώτα να πέσει «πολλή δουλειά».

«Σήμερα ήταν μια καλή ημέρα, όμως έχουμε πολλή δουλειά ακόμη μπροστά μας. Απομένουν πολλά εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν, κι ελπίζουμε να το καταφέρουμε τις επόμενες ημέρες και τις επόμενες ώρες, εβδομάδες ίσως», είπε ο υπουργός Εξωτερικών στο Fox Business, αφού ο Λευκός Οίκος ανέφερε πως ο Αμερικανός πρόεδρος είναι «ανοικτός» ως προς τη συνάντηση αυτή, όπως και για συνάντηση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ωστόσο, πληροφορίες του CNN αναφέρουν πως ο Βλαντιμίρ Πούτιν ήταν αυτός που πρότεινε τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη συνάντηση που είχε με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ στη Ρωσία, Στίβεν Γουίτκοφ.

Αμέσως μετά την πρόταση του Βλαντιμίρ Πούτιν, οι συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ φέρεται πως ξεκίνησαν να σχεδιάζουν το τετ α τετ των 2 ηγετών.

«Οι Ρώσοι εξέφρασαν την επιθυμία τους να συναντηθούν με τον πρόεδρο Τραμπ, και ο πρόεδρος είναι ανοιχτός σε συνάντηση τόσο με τον πρόεδρο Πούτιν όσο και με τον πρόεδρο Ζελένσκι. Ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να τελειώσει αυτός ο βίαιος πόλεμος», δήλωσε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ.

Τι εξετάζει ο Πούτιν

Αντί για την πλήρη εκεχειρία που ο Ντόναλντ Τραμπ ζητάει εδώ και μήνες, ο Βλαντιμίρ Πούτιν φέρεται να εξέταζε μια μερική εκεχειρία, τερματίζοντας τις επιθέσεις με πυραύλους και drones που έχουν οδηγήσει στο χείλος του γκρεμού την Ουκρανία.

Περισσότεροι από 6.700 Ουκρανοί πολίτες έχουν σκοτωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2025, σύμφωνα με τον ΟΗΕ .

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία ως «αηδιαστικές» και «ντροπή».

Μια μερική εκεχειρία θα μπορούσε να είχε σταματήσει τις θανατηφόρες επιθέσεις εναντίον αμάχων, αλλά δεν θα εμπόδιζε τη Ρωσία να προχωρήσει στην ανατολική Ουκρανία, όπου έχει κερδίσει ήδη αρκετά τετραγωνικά μίλια.

Θα είχε επίσης εξουδετερώσει το πιο αποτελεσματικό εργαλείο της Ουκρανίας στον πόλεμο: τις επιθέσεις με drones σε βασικές ρωσικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και εργοστάσια που σχετίζονται με την στρατιωτική παραγωγή.