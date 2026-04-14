Από φίλοι … άσπονδοι εχθροί: Τα νεύρα του Τραμπ με την Μελόνι μετά την κριτική για τον Πάπα – «Είμαι σοκαρισμένος»

Σε φάση έντονης δοκιμασίας φαίνεται να εισέρχονται οι σχέσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, έπειτα από δηλώσεις που προκάλεσαν αντιδράσεις στην Ευρώπη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε επικριτικός, εκφράζοντας απογοήτευση για τη στάση της Ιταλίδας πρωθυπουργού και αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη συνολική της πολιτική συμπεριφορά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Μελόνι δεν στηρίζει κρίσιμες πρωτοβουλίες, μεταξύ των οποίων η συνεργασία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και οι διεθνείς προσπάθειες περιορισμού των πυρηνικών όπλων. Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε ζητήματα ενεργειακής πολιτικής, αφήνοντας υπονοούμενα για διαφοροποίηση της στάσης της Ιταλίας.

Οι πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το πρόσφατο παρελθόν, καθώς μόλις έναν μήνα νωρίτερα είχε χαρακτηρίσει τη Μελόνι «σπουδαία ηγέτιδα» και «φίλη», επισημαίνοντας ότι συνεργάζεται ενεργά σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος. Η μεταστροφή αυτή αποτυπώνει, σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές, επιδείνωση των διμερών σχέσεων.

Αφορμή η τοποθέτηση για τον Πάπα

Η ένταση φαίνεται να εντάθηκε μετά τις δηλώσεις της Τζόρτζια Μελόνι για τον Πάπα Λέοντα, στις οποίες καταδίκασε ως «απαράδεκτα» σχόλια του Τραμπ προς τον προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι ο Πάπας έχει θεσμικό ρόλο ειρήνης και δικαιούται να τοποθετείται υπέρ της ειρηνικής επίλυσης συγκρούσεων.

Αρχικά η Μελόνι είχε επιλέξει να μην τοποθετηθεί δημόσια, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις στο εσωτερικό της Ιταλίας. Στη συνέχεια, ωστόσο, υιοθέτησε πιο ξεκάθαρη και αυστηρή στάση απέναντι στις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου.

Η αντιπαράθεση εντάσσεται σε ένα γενικότερο κλίμα απόστασης που παρατηρείται μεταξύ της Ουάσινγκτον και ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, ακόμη και με ηγέτες που στο παρελθόν είχαν θεωρηθεί πολιτικά πιο κοντά στον Ντόναλντ Τραμπ.