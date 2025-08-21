Απίστευτος καβγάς εν πλω: Έπεσαν μπουνιές και κλωτσιές μέσα σε κρουαζιερόπλοιο για τις… κοτομπουκιές (βίντεο)

Σκηνές απείρου κάλλους εκτυλίχθηκαν σε κρουαζιερόπλοιο της Carnival, με επιβάτες να έρχονται κυριολεκτικά στα χέρια λόγω διαμάχης για… κοτομπουκιές.

Το απίστευτο περιστατικό που κατέγραψε με το κινητό του αυτόπτης μάρτυρας έγινε την ώρα που το κρουαζιερόπλοιο “Sunshine” επέστρεφε στο Μαϊάμι.

Γυναίκες και άνδρες άρχισαν να ρίχνουν ο ένας στον άλλον μπουνιές και κλωτσιές, με τους φύλακες να προσπαθούν να τους συγκρατήσουν.

Μάλιστα, ένας από τους υπεύθυνους φαίνεται να εγκαταλείπει τη σκηνή πανικόβλητος, προσπαθώντας να καλέσει βοήθεια μέσω ασυρμάτου.

“Να γίνεται καβγάς για κοτομπουκιές είναι τρελό” είπε κάποια στιγμή ο Mike Terra, ο άνδρας που κατέγραψε τον καβγά με το κινητό του.

Στη λεζάντα του βίντεο που ανάρτησε στο Instagram, έγραψε: “Πάντα άκουγα ότι η Carnival είναι γκέτο, ταξιδεύω με κρουαζιερόπλοια εδώ και χρόνια αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που βλέπω δράση σε πλοίο όπου ήμουν”.

Σε σχόλιά του προς τους followers του αργότερα, χαρακτήρισε το επεισόδιο ως “μεμονωμένο περιστατικό” που κλιμακώθηκε για “κάτι παραπάνω από φαγητό”, αφότου το πλοίο είχε αναχωρήσει από το Μαϊάμι.

“Δεν ήμασταν αρκετά κοντά για να ξέρουμε γιατί πραγματικά ξεκίνησε [ο καβγάς], απλώς ξέραμε ότι στέκονταν στην ουρά για φαγητό” είπε ο ίδιος στη New York Post.