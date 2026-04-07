Αντίστροφη μέτρηση για την πιο κρίσιμη ημέρα του πολέμου: «Η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ιρανών», λέει ο Βανς – Πυρετός διαβουλεύσων

Με ιδιαίτερη αγωνία παρακολουθεί η διεθνής κοινότητα τις εξελίξεις γύρω από τη σύγκρουση στο Ιράν, καθώς παραμένει σε ισχύ το τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εμφανίζεται έτοιμος για σκληρή στρατιωτική απάντηση.

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη καλεί τους πολίτες να σχηματίσουν ανθρώπινες αλυσίδες, επιχειρώντας να αποτρέψει ή να δυσχεράνει ενδεχόμενες αμερικανικές επιθέσεις. Παράλληλα, η ισραηλινή τηλεόραση έχει αρχίσει αντίστροφη μέτρηση για το «χτύπημα» του Αμερικανού Προέδρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Israeli TV has begun a countdown to Trump’s deadline on Iran. pic.twitter.com/fQH5m1cL3Y— Clash Report (@clashreport) April 7, 2026

Live οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Διανομή χαπιών ιωδίου και σενάρια πυρηνικού κινδύνου

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η απόφαση των ιρανικών αρχών να διανείμουν περίπου 180.000 δισκία ιωδίου, κυρίως σε περιοχές που βρίσκονται κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις, όπως το Bushehr Nuclear Power Plant.

Τα συγκεκριμένα σκευάσματα χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις πυρηνικών ατυχημάτων, καθώς προστατεύουν τον θυρεοειδή από την απορρόφηση ραδιενεργού ιωδίου. Η λήψη τους πρέπει να γίνεται σε πολύ συγκεκριμένο χρονικό παράθυρο, από 24 ώρες πριν έως και 4 ώρες μετά από πιθανή έκθεση, ενώ η δοσολογία διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικία.

Η διανομή, που είχε ξεκινήσει πριν από την πρόσφατη κρίση, επεκτείνεται πλέον σε μεγαλύτερη κλίμακα, ενισχύοντας τους φόβους για προετοιμασία απέναντι σε ακραία σενάρια.

Διπλωματικός «αγώνας δρόμου» χωρίς σαφές αποτέλεσμα

Παρά το τεταμένο κλίμα, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για κάποια πρόοδο το τελευταίο 24ωρο. Ωστόσο, αξιωματούχοι εκτιμούν ότι μια συμφωνία πριν από την κρίσιμη προθεσμία παραμένει δύσκολη.

Σύμφωνα με πηγές από τον Λευκό Οίκο, το βασικό ερώτημα δεν είναι πλέον αν μπορεί να υπάρξει συμφωνία, αλλά αν αυτή μπορεί να επιτευχθεί εγκαίρως.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τραμπ: «Η προθεσμία παραμένει»

Σε συνέντευξή του στο Fox News και στον δημοσιογράφο Bret Baier, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι το τελεσίγραφο προς το Ιράν ισχύει κανονικά, με χρονικό ορίζοντα τις 20:00 (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ).

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι στρατιωτικές προετοιμασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και προειδοποίησε για επιθέσεις «άνευ προηγουμένου» σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής στάσης αν υπάρξει πρόοδος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διάψευση για πυρηνικό πλήγμα

Μέσα στο κλίμα έντασης, δημοσίευμα του Middle East Eye ανέφερε ότι ο Λευκός Οίκος διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί χρήσης πυρηνικών όπλων.

Η διάψευση ήρθε μετά από δηλώσεις του Τραμπ, ο οποίος είχε προειδοποιήσει για καταστροφικές συνέπειες εάν το Ιράν δεν συμμορφωθεί, συμπεριλαμβανομένου του ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βανς: «Η μπάλα είναι στο γήπεδο του Ιράν»

Από τη Βουδαπέστη, όπου βρέθηκε για να στηρίξει τον πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν ενόψει των εκλογών, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι η ευθύνη για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων ανήκει πλέον στην Τεχεράνη.

Όπως ανέφερε, οι ΗΠΑ δεν επιθυμούν στρατιωτική κλιμάκωση, ωστόσο διαθέτουν σαφώς μεγαλύτερη ισχύ, υπογραμμίζοντας ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται με έντονο ρυθμό, παρά τις καθυστερήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα

Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ασταθής, με ταυτόχρονη ύπαρξη δύο αντικρουόμενων τάσεων. Aπό τη μία, η προετοιμασία για το χειρότερο σενάριο, όπως υποδηλώνει η διανομή ιωδίου, και από την άλλη, η συνέχιση των διπλωματικών επαφών που αφήνουν περιθώριο αποκλιμάκωσης ακόμη και την τελευταία στιγμή.