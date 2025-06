Τριπλή πυραυλική επίθεση εξαπέλυσε το βράδυ της Παρασκευής 13/6 το Ιράν ως αντίποινα για τα πλήγματα του Ισραήλ νωρίτερα.

Συγκεκριμένα, περισσότεροι από 150 πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από το ιρανικό έδαφος με προορισμό το Ισραήλ και ειδικότερα το κεντρικό τμήμα της χώρας.

Μάλιστα, κάποια βλήματα δημιούργησαν εκρήξεις στο Τελ Αβίβ, με 40 ανθρώπους να τραυματίζονται, και δυο από αυτούς να είναι σε κρίσιμη κατάσταση και τις διασωστικές Αρχές να επιχειρούν άμεσα όπου υπήρξε πρόβλημα.

Η ισραηλινή πυροσβεστική υπηρεσία ανέφερε ότι οι ομάδες της επενέβησαν σε πολλά «σημαντικά» συμβάντα απόψε το βράδυ, μετά την ιρανική πυραυλική επίθεση.

A projectile struck central Tel Aviv, resulting in a massive explosion that sent plumes of smoke towering into the air over the Israeli city’s skyline. pic.twitter.com/UnriCIhx4M