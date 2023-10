Ανθρωπιστική βοήθεια πέρασε στη Γάζα από την Αίγυπτο το πρωί του Σαββάτου.

Φορτηγά που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια για τη Λωρίδα της Γάζας εισήλθαν στο πέρασμα της Ράφα, που συνδέει την Αίγυπτο με τον υπό πολιορκία παλαιστινιακό θύλακα, σύμφωνα με τις εικόνες που μετέδωσε η Αιγυπτιακή κρατική τηλεόραση.

Την πληροφορία επιβεβαίωσε πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας και αξιωματούχος της αιγυπτιακής Ερυθράς Ημισελήνου στο AFP.

“Το κομβόι ανθρωπιστικής βοήθειας που πρόκειται να εισέλθει σήμερα (στη Λωρίδα της Γάζας) περιλαμβάνει 20 φορτηγά που μεταφέρουν φάρμακα, ιατρικό εξοπλισμό και περιορισμένο αριθμό αποθεμάτων τροφίμων (τρόφιμα σε κονσέρβες)”, αναφέρεται σε ανακοίνωση του γραφείου Τύπου της Χαμάς.

Παλαιστίνιος αξιωματούχος αρμόδιος για τα σύνορα δήλωσε ότι τα φορτηγά έχουν ήδη φτάσει στην παλαιστινιακή πλευρά του περάσματος της Ράφα.

Όπως μεταδίδει το CNN επικαλούμενο συνεργάτη του στην αιγυπτιακή πλευρά, το πέρασμα της Ράφα έκλεισε μετά την διέλευση 20 φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας.

Βάσει της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ, Αιγύπτου και ΟΗΕ μόνον 20 φορτηγά επετράπη να περάσουν σήμερα από το πέρασμα της Ράφα με φορτία από την Αιγυπτιακή Ερυθρά Ημισέληνο προς την αντίστοιχη Παλαιστινιακή. Αξιωματούχος του ΟΗΕ είπε ότι ίσως να μην επιτραπεί στο επόμενο κομβόι η διέλευση μέχρι τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με το Reuters, η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ισραήλ δήλωσε ότι τα σύνορα Γάζας-Αιγύπτου μπορεί να ανοίξουν το Σάββατο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αυτό θα γίνει προκειμένου να απομακρυνθούν ξένοι πολίτες.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η πρεσβεία έλεγε ότι «έλαβε πληροφορίες» ότι το πέρασμα της Ράφα θα ανοίξει στις 10 π.μ. «Δεν γνωρίζουμε πόσο καιρό θα παραμείνει ανοιχτό για τους ξένους πολίτες να αναχωρήσουν από τη Γάζα», πρόσθεσε.

