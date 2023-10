Το Ισραήλ φέρεται να άνοιξε ξανά τους σωλήνες νερού στη νότια Γάζα μετά από έναν σχεδόν εβδομαδιαίο αποκλεισμό.

Ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν είπε σε συνέντευξή του στο CNN ότι Ισραηλινοί αξιωματούχοι τον ενημέρωσαν ότι οι σωλήνες λειτουργούν και πάλι.

🔴 Israeli official says water supply resumed to southern Gaza Strip