Αναστάτωση σε Νορβηγία και Δανία – Έκλεισαν για ώρες τα αεροδρόμια Κοπεγχάγης και Όσλο λόγω drones
"Πάγωσαν" οι πτήσεις στην Ευρώπη
Σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν στη Δανία και τη Νορβηγία, καθώς για αρκετές ώρες παρέμειναν κλειστά τα αεροδρόμια της Κοπεγχάγης και του Όσλο λόγω drones.
Η λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου του Όσλο ανεστάλη λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας εξαιτίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών που θεάθηκαν στην περιοχή, όπως ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία Avinor.
Η Μόνικα Φάστινγκ, εκπρόσωπος Τύπου του αερολιμένα του Όσλο, δήλωσε στη νορβηγική τηλεόραση πως οι πτήσεις εκτρέπονται προς άλλα αεροδρόμια. Ο εξειδικευμένος ιστότοπος FlightRadar κατέγραψε νωρίτερα αεροσκάφη που έκαναν κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο, αναμένοντας οδηγίες από τον πύργο ελέγχου.
Το κλείσιμο του διεθνούς αεροδρομίου της νορβηγικής πρωτεύουσας ακολούθησε τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, το οποίο υποχρεώθηκε νωρίτερα να αναστείλει τη λειτουργία του επί σχεδόν τέσσερις ώρες για τον ίδιο λόγο.
«Θα υπάρχουν καθυστερήσεις και ακυρώσεις αναχωρήσεων. Οι επιβάτες παρακαλούνται να παραμείνουν ενημερωμένοι μέσω της αεροπορικής εταιρείας τους», αναφερόταν σε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του αερολιμένα της Κοπεγχάγης στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.
Η λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου ανεστάλη στις 20:26 (τοπική ώρα, 21:26 ώρα Ελλάδος) εξαιτίας 2-3 μεγάλων μη επανδρωμένων αεροσκαφών που θεάθηκαν στην περιοχή της πρωτεύουσας της Δανίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.
Περίπου 35 πτήσεις είχαν εκτραπεί σε άλλα αεροδρόμια, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο FlightRadar.
Εκπρόσωπος Τύπου του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης δήλωσε ότι ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας για την αναγνώριση των drones, χωρίς όμως να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες αφού οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.
«Η αστυνομία έχει ξεκινήσει εντατική έρευνα για να προσδιορίσει τι είδους drones ήταν αυτά», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο υποδιοικητής της αστυνομίας στην Κοπεγχάγη, Γιάκομπ Χάνσεν, συμπληρώνοντας ότι οι αρχές της Δανίας και της Νορβηγίας συνεργάζονται για να διαπιστωθεί εάν τα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους.
Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή, κυβερνοεπιθέσεις έπληξαν συστήματα ελέγχου εισιτηρίων (check-in) στα αεροδρόμια των Βρυξελλών, του Βερολίνου και του Λονδίνου.
Νωρίτερα αυτό το μήνα, είχε προηγηθεί η παραβίαση από ρωσικά drones του εναέριου χώρο της Πολωνίας και της Ρουμανίας, ωθώντας τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να δεσμευτούν να ενισχύσουν την άμυνα στην ανατολική πλευρά της Συμμαχίας.
Προς το παρόν, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι δραστηριότητες των drones τη Δευτέρα στη Δανία και τη Νορβηγία συνδέονται με τα περιστατικά που αφορούν τη Ρωσία.
