Αναστάτωση σε Νορβηγία και Δανία – Έκλεισαν για ώρες τα αεροδρόμια Κοπεγχάγης και Όσλο λόγω drones

Σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν στη Δανία και τη Νορβηγία, καθώς για αρκετές ώρες παρέμειναν κλειστά τα αεροδρόμια της Κοπεγχάγης και του Όσλο λόγω drones.

Η λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου του Όσλο ανεστάλη λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας εξαιτίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών που θεάθηκαν στην περιοχή, όπως ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία Avinor.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

#BREAKING #Oslo Airport closed due to #drone sightings



– The airspace over Oslo #Airport is currently closed due to a new drone observation, says #Avinor 's press officer.



Several #flights are being diverted.

The police are present at Oslo Airport



NrK

📸Flightradar pic.twitter.com/QpHnwr6jbB— Maqsood Asi (@MaqsoodAsi) September 22, 2025

VIDEO 🚨 Unidentified drone spotted flying dangerously low over Copenhagen Airport, Denmark



pic.twitter.com/JgxTlT5L69— Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 22, 2025

Η Μόνικα Φάστινγκ, εκπρόσωπος Τύπου του αερολιμένα του Όσλο, δήλωσε στη νορβηγική τηλεόραση πως οι πτήσεις εκτρέπονται προς άλλα αεροδρόμια. Ο εξειδικευμένος ιστότοπος FlightRadar κατέγραψε νωρίτερα αεροσκάφη που έκαναν κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο, αναμένοντας οδηγίες από τον πύργο ελέγχου.

Το κλείσιμο του διεθνούς αεροδρομίου της νορβηγικής πρωτεύουσας ακολούθησε τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, το οποίο υποχρεώθηκε νωρίτερα να αναστείλει τη λειτουργία του επί σχεδόν τέσσερις ώρες για τον ίδιο λόγο.

«Θα υπάρχουν καθυστερήσεις και ακυρώσεις αναχωρήσεων. Οι επιβάτες παρακαλούνται να παραμείνουν ενημερωμένοι μέσω της αεροπορικής εταιρείας τους», αναφερόταν σε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του αερολιμένα της Κοπεγχάγης στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ. Major police presence in and outside Copenhagen Airport in Denmark, as all arriving and departing flights have been halted due to a number of unidentified “large” drones being spotted flying in the airspace around CPH. pic.twitter.com/Tkb3cPy0e8 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ September 22, 2025

Η λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου ανεστάλη στις 20:26 (τοπική ώρα, 21:26 ώρα Ελλάδος) εξαιτίας 2-3 μεγάλων μη επανδρωμένων αεροσκαφών που θεάθηκαν στην περιοχή της πρωτεύουσας της Δανίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας. Per the latest update via Eurocontrol, Copenhagen Airport will remain closed through 0700 UTC 23 Sep. 50 flights have been canceled so far, 50 flights have been diverted, and approximately 20 further flights are likely to divert over the coming hours. https://t.co/MadqkZsLdt pic.twitter.com/5axPAhShaB ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ September 22, 2025

Περίπου 35 πτήσεις είχαν εκτραπεί σε άλλα αεροδρόμια, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο FlightRadar.

Εκπρόσωπος Τύπου του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης δήλωσε ότι ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας για την αναγνώριση των drones, χωρίς όμως να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες αφού οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η αστυνομία έχει ξεκινήσει εντατική έρευνα για να προσδιορίσει τι είδους drones ήταν αυτά», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο υποδιοικητής της αστυνομίας στην Κοπεγχάγη, Γιάκομπ Χάνσεν, συμπληρώνοντας ότι οι αρχές της Δανίας και της Νορβηγίας συνεργάζονται για να διαπιστωθεί εάν τα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή, κυβερνοεπιθέσεις έπληξαν συστήματα ελέγχου εισιτηρίων (check-in) στα αεροδρόμια των Βρυξελλών, του Βερολίνου και του Λονδίνου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νωρίτερα αυτό το μήνα, είχε προηγηθεί η παραβίαση από ρωσικά drones του εναέριου χώρο της Πολωνίας και της Ρουμανίας, ωθώντας τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να δεσμευτούν να ενισχύσουν την άμυνα στην ανατολική πλευρά της Συμμαχίας.

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι δραστηριότητες των drones τη Δευτέρα στη Δανία και τη Νορβηγία συνδέονται με τα περιστατικά που αφορούν τη Ρωσία.