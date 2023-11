Συνεχίζεται το θρίλερ στο αεροδρόμιο του Αμβούργου, με ένοπλο πατέρα να κρατά όμηρο το παιδί του από το βράδυ του Σαββάτου (04/11). Σύμφωνα με τα γερμανικά ΜΜΕ, πρόκειται για έναν 35χρονο άνδρα με καταγωγή από την Τουρκία. Η κατάσταση παρακολουθείται με κομμένη την ανάσα.

Ongoing ! Fire on the tarmac at Hamburg Airport, Germany !! The #Hamburg Airport has been closed after a man with a gun crashed through a gate with his car and continued driving to the tarmac. No take offs and landings at the Airport now. pic.twitter.com/nOAH21f0l9