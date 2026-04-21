Γροιλανδία: Απειλή για βόμβα στο αεροδρόμιο του Νούουκ

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές της Γροιλανδίας καθώς το αεροδρόμιο στο Νουόκ εκκενώθηκε μετά από απειλή για βόμβα.

Μάλιστα, συνελήφθη ένα άτομο για την υπόθεση, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Σύμφωνα με το Reuters οι Αρχές αρνήθηκαν να πουν εάν βρήκαν κάποιο επικίνδυνο αντικείμενο στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου και δεν έκαναν κανένα περαιτέρω σχόλιο επί του θέματος.

Τέτοια περιστατικά είναι εξαιρετικά σπάνια στη Γροιλανδία, ένα απέραντο ημιαυτόνομο αρκτικό νησί που αποτελεί μέρος του βασιλείου της Δανίας.