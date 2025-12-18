Αλβανία: Βουλευτές της αντιπολίτευσης συγκρούστηκαν με αστυνομία στο κοινοβούλιο

Μέσα στο κοινοβούλιο της Αλβανίας προκλήθηκε πανικός, διότι βουλευτές της αντιπολίτευσης συγκρούστηκαν με αστυνομικούς, έπειτα από εβδομάδες εντάσεων γύρω από καταγγελίες σε βάρος της αντιπροέδρου του πρωθυπουργού Έντι Ράμα και άλλων αξιωματούχων για διαφθορά.

Σε μια προσπάθεια να διαταράξουν τη κοινοβουλευτική συνεδρίαση, πριν επέμβει η αστυνομία, οι βουλευτές της Αλβανίας άναψαν φωτοβολίδες, πέταξαν νερό στον πρόεδρο της Βουλής και πήραν θέση σε έδρανα του κοινοβουλίου που προορίζονται για υπουργούς της κυβέρνησης.

«Δεν μπορεί να υπάρξει Βουλή με αυτούς που κλέβουν και την κοπανάνε», δήλωσε ο Σαλί Μπερίσα, ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματος της αντιπολίτευσης. «Ο νόμος και μόνο ο νόμος πρέπει να υπερισχύει», είπε.

Βουλευτές της αντιπολίτευσης ζητούν να δουν το επίσημο κατηγορητήριο με τις κατηγορίες που απαγγέλθηκαν εναντίον της αντιπροέδρου της κυβέρνησης Μπελίντα Μπαλούκου.

Το γραφείο του Ειδικού Εισαγγελέα, που είναι υπεύθυνο για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, υπέβαλε αίτημα στο κοινοβούλιο για τη σύλληψη της Μπαλούκου. Η Βουλή, όπου το κυβερνών κόμμα του Ράμα κατέχει την πλειοψηφία, αναμένεται να ψηφίσει το αίτημα αύριο, Παρασκευή.

Η Μπαλούκου, που διετέλεσε επίσης υπουργός Υποδομών και Ενέργειας και είναι η στενότερος σύμμαχος του Ράμα στο υπουργικό συμβούλιο, φέρεται να συμμετείχε σε διεφθαρμένες πρακτικές που αποσκοπούσαν στην ευνοϊκή μεταχείριση εταιρειών υπεύθυνων για μεγάλα έργα υποδομών, συμπεριλαμβανομένης μιας σήραγγας και του περιφερειακού δρόμου στην πρωτεύουσα, Τίρανα.

Chaos in the Albanian Parliament. Opposition MPs are protesting after the Special Prosecution requested the arrest of Deputy Prime Minister Belinda Balluku. The government has so far defended Balluku. pic.twitter.com/LJQiSDGL23

Σε ομιλία της στη Βουλή τον περασμένο μήνα η ίδια χαρακτήρισε τις κατηγορίες «λασπολογία, υπαινιγμούς, μισές αλήθειες και ψέματα» και είπε ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τη δικαστική εξουσία.