Γερμανία: Διαδηλώσεις της Gen Z σε 34 πόλεις σε όλη τη χώρα

Το γερμανικό κίνημα νεολαίας «Gen Z regelt» (Η Γενιά Ζ έχει το λόγο) απευθύνει έκκληση στους πολίτες να συμμετάσχουν σήμερα σε συγκεντρώσεις σε 34 πόλεις σε όλη τη χώρα και οι οργανωτές αναμένουν συμμετοχή περισσότερων από 165.000 ανθρώπων.

Οι διαδηλωτές θα κατέβουν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν κατά της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας και του υψηλού κόστους ζωής και για να ζητήσουν επενδύσεις στην εκπαίδευση, την κοινωνική ασφάλιση, την υγεία και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το κίνημα καλεί ρητά σε ειρηνική διαμαρτυρία και απορρίπτει κάθε μορφή βίας. Στον ιστότοπό του, οι οργανωτές λένε ότι στις διαδηλώσεις τους δεν θέλουν εξτρεμιστικές ομάδες ούτε μη συνταγματικά σύμβολα.

Προειδοποιούν επίσης τους διαδηλωτές να μην φέρουν μαζί τους γυάλινα αντικείμενα ούτε όπλα και να αποφύγουν κάθε πρόκληση προς την αστυνομία.

Τα καταστήματα σε ορισμένα σημεία θα παραμείνουν κλειστά επειδή οι ιδιοκτήτες τους εκφράζουν φόβους για ζημιές. Διαδηλώσεις νέων αυτό το μήνα στη Γαλλία κλιμακώθηκαν σε εκταταμένες βίαιες ταραχές, με λεηλασίες και εμπρησμούς.

Οι γερμανικές αρχές ασφαλείας ανακοίνωσαν ότι δεν έχουν λάβει πληροφορίες για εκκλήσεις για βία στη διάρκεια των διαδηλώσεων.

Εντούτοις «τμήματα του αριστερού εξτρεμιστικού χώρου καθώς και μεμονωμένες ομάδες που συνδέονται με τον εξτρεμισμό από το εξωτερικό» ανταποκρίνοναι επίσης στα καλέσματα συμμετοχής, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών.

Χθες, Παρασκευή, οργανωτές επισήμαναν ότι η επικέντρωση στον κίνδυνο να σημειωθούν βιαιότητες στις διαδηλώσεις αποσπά την προσοχή από τα πραγματικά ζητήματα που προσπαθούν να θέσουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τους οργανωτές, το κίνημα «Gen Z regelt» δημιουργήθηκε πριν από μόλις λίγες εβδομάδες και έχει μια κεντρική συντονιστική ομάδα 30 προσώπων.

Ενώ η ομάδα χρησιμοποιεί τον ιστότοπό της για να προβάλει διαδηλώσεις σε 34 πόλεις, αποδέχεται την ευθύνη για το περιεχόμενο και τη διοργάνωση μόνο τεσσάρων απ’ αυτές – στην Κολωνία, το Βερολίνο, τη Φρανκφούρτη και το Μόναχο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ