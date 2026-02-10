Αλβανία: Έντονες συγκρούσεις στα Τίρανα – Χιλιάδες διαδηλωτές ζητούν παραίτηση της αντιπροέδρου (Βίντεο)

Ένα σκηνικό έντονης αντιπαράθεσης εκτυλίχθηκε απόψε (10/02/2026) στα Τίρανα, όπου χιλιάδες πολίτες συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις, διαμαρτυρόμενοι για την εμπλοκή της αντιπροέδρου της αλβανικής κυβέρνησης σε υποθέσεις διαφθοράς.

Οι αντι-κυβερνητικές διαδηλώσεις, που κλιμακώθηκαν σε βίαιες συγκρούσεις, είχαν ως βασικό αίτημα την άμεση παραίτηση της αναπληρώτριας πρωθυπουργού, η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση παρέμβασης σε δημόσιους διαγωνισμούς για μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με μάρτυρες, διαδηλωτές έριξαν βόμβες μολότοφ προς κυβερνητικό κτίριο, ενώ η αστυνομία απάντησε με κανόνια νερού, προσπαθώντας να απωθήσει το πλήθος και να αποκαταστήσει την τάξη. Οι δυνάμεις ασφαλείας είχαν αναπτυχθεί σε κρίσιμα σημεία, προστατεύοντας δημόσιες υποδομές και κυβερνητικά κτίρια, ενώ ειδικές μονάδες με αντιοχλαγωγικό εξοπλισμό φρουρούσαν το κυβερνητικό κέντρο.

Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία των Τιράνων, κρατώντας σημαίες και πανό και φωνάζοντας συνθήματα όπως «Ράμα φύγε, αυτή η διεφθαρμένη κυβέρνηση πρέπει να παραιτηθεί». Οι κινητοποιήσεις αποτελούν την τελευταία σε σειρά βίαιων διαδηλώσεων που δοκιμάζουν τη σταθερότητα της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2013.

Η υπόθεση της αντιπροέδρου Μπελίντα Μπαλούκου έχει προκαλέσει έντονη πολιτική αναταραχή. Η Ειδική Εισαγγελία κατά της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος έχει ζητήσει από το κοινοβούλιο να άρει την ασυλία της, ώστε να καταστεί δυνατή η σύλληψή της. Ωστόσο, δεν είναι σαφές πότε θα διεξαχθεί η ψηφοφορία, ενώ παραμένει αβέβαιο αν θα εγκριθεί, δεδομένου ότι το κυβερνών κόμμα διαθέτει την πλειοψηφία στη Βουλή.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να κρίνει την πολιτική σταθερότητα της χώρας, καθώς η κυβέρνηση Ράμα αντιμετωπίζει την πιο σοβαρή πρόκληση μετά από έντεκα χρόνια στην εξουσία.