Αλάσκα: Η στιγμή της άφιξης του αεροσκάφους του Βλαντιμίρ Πούτιν (Βίντεο)
Για τη συνάντηση με τον Τραμπ
Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν βρίσκεται στην Αλάσκα για τη συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν λίγο πριν τις 10 το βράδυ (ώρα Ελλάδας) προσγειώθηκε στο Άνκορατζ της Αλάσκας, με βίντεο να καταγράφει την άφιξη του αεροσκάφους του.
Δείτε το βίντεο
The Russian President Vladimir Putin's plane has touched down in Anchorage USA. pic.twitter.com/NmR9jqXQF9— Red Marker – پیرِ ٹویٹر (@RedMarkar) August 15, 2025
