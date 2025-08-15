Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Αλάσκα: Η στιγμή της άφιξης του αεροσκάφους του Βλαντιμίρ Πούτιν (Βίντεο)

Για τη συνάντηση με τον Τραμπ

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν βρίσκεται στην Αλάσκα για τη συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν λίγο πριν τις 10 το βράδυ (ώρα Ελλάδας) προσγειώθηκε στο Άνκορατζ της Αλάσκας, με βίντεο να καταγράφει την άφιξη του αεροσκάφους του.

Αλάσκα: Καρέ καρέ η ιστορική χειραψία ανάμεσα στον Τραμπ και τον Πούτιν – Η κοινή αποχώρηση τους (Βίντεο)
Ιδιαίτερα θερμή ήταν η συνάντηση στο αεροδρόμιο της στρατιωτικής βάσης στην Αλάσκα ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Τον Ρώσο πρόεδρο υποδέχτηκε ο Αμερικανός ομόλογός του. Οι δύο ηγέτες είχαν θερμή χειραψία και ολιγόλεπτη συνομιλία πάνω στο κόκκινο χαλί πριν από τη σύνοδο. 🇺🇸🇷🇺 | #ULTIMAHORA Trump y Putin viajan juntos en 'La […]

