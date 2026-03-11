Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν;
Αγριεύει η κατάσταση στο Ιράν: “Κάθε διαδηλωτής θα αντιμετωπίζεται ως εχθρός”

Σκληρή προειδοποίηση από τον επικεφαλής της ιρανικής αστυνομίας

Αγριεύει η κατάσταση στο Ιράν: “Κάθε διαδηλωτής θα αντιμετωπίζεται ως εχθρός”
DEBATER NEWSROOM

Ο επικεφαλής της ιρανικής αστυνομίας προειδοποίησε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι οποιοδήποτε διαδηλώσει και αμφισβητήσει τις αρχές της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα έχει στο εξής μεταχείριση «εχθρού», τη δωδέκατη ημέρα του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

«Αν κάποιος ενεργεί εκπληρώνοντας τις επιθυμίες του εχθρού, δεν θα τον θεωρούμε πλέον απλό διαδηλωτή, αλλά εχθρό. Και θα του επιφυλάσσουμε την ίδια μεταχείριση με αυτή του εχθρού», τόνισε ο Αχμάντ-Ρεζά Ραντάν, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει προτρέψει επανειλημμένα «τους Ιρανούς» που εναντιώνονται στην Ισλαμική Δημοκρατία να καταλάβουν την εξουσία στο Ιράν, δυο μήνες έπειτα από μαζικές διαδηλώσεις που πνίγηκαν στο αίμα.

