Συγκρούσεις ξέσπασαν τα ξημερώματα της Μεγάλης Τετάρτης στον χώρο του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Λος Αντζελες (UCLA).

Αντίπαλες ομάδες διαδηλωτών συνεπλάκησαν γύρω από την κατασκήνωση που είχε στηθεί σε αλληλεγγύη προς την Παλαιστίνη, με αποτέλεσμα να επέμβουν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας.

Λίγες ώρες νωρίτερα, η διοίκηση του πανεπιστημίου UCLA είχε χαρακτηρίσει την κατασκήνωση παράνομη, καλώντας τους φοιτητές να αποχωρήσουν από το σημείο και απειλώντας με αποβολές.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, μεγάλη ομάδα αντιδιαδηλωτών, έφτασε στην πανεπιστημιούπολη και επιχείρησε να ξηλώσει τα οδοφράγματα γύρω από την κατασκήνωση.

Κατασκηνωτές συγκεντρώθηκαν για να υπερασπιστούν τον χώρο και στη συνέχεια ξέσπασαν σοβαρά επεισόδια με αποτέλεσμα να κληθούν να επέμβουν δυνάμεις της αστυνομίας του Λος Αντζελες.

Η αστυνομία εκκένωσε κατάληψη στο Κολούμπια

Νωρίτερα, η αστυνομία της Νέας Υόρκης επενέβη στην πανεπιστημιούπολη του Κολούμπια, όπου διαδηλωτές υπέρ των Παλαιστινίων είχαν κλειστεί στο κτίριο.

Όχημα της αστυνομίας εφοδιασμένο με σκάλα πλησίασε το κατειλημμένο κτίριο και δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν αστυνομικούς να ανεβαίνουν και να παραβιάζουν παράθυρο για να μπουν στο εσωτερικό.

Αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν κατόπιν σε απευθείας μετάδοση πλάνα από τις συλλήψεις αρκετών νεαρών διαδηλωτών.

