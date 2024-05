Η αστυνομία της Νέας Υόρκης επενέβη το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης (τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας) στην πανεπιστημιούπολη του Κολούμπια, όπου διαδηλωτές υπέρ των Παλαιστινίων είχαν κλειστεί στο κτίριο.

SWAT AND SRG HAVE INVADED COLUMBIA’S CAMPUS AND ARE ENTERING HIND’S HALL. THEY HAVE FORCED OUT ALL PRESS TO PREVENT RECORDINGS OF THEIR BRUTALITY. pic.twitter.com/LJJ5nKrUWe

Όχημα της αστυνομίας εφοδιασμένο με σκάλα πλησίασε το κατειλημμένο κτίριο και δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν αστυνομικούς να ανεβαίνουν και να παραβιάζουν παράθυρο για να μπουν στο εσωτερικό.

AFTER LOCKING MEDICS INTO JOHN JAY, NYPD AT COLUMBIA PUSHED THREE STUDENTS DOWN THE STAIRS AND DRAGGED OUT ONE PASSED OUT STUDENT. THEY THREW ALL ITEMS DOWN THE STAIRS, ENDANGERING STUDENTS, AND PUSHED A GROUP OF FIVE THAT WERE WALKING WITHOUT RESISTING ARREST. pic.twitter.com/pt6KoY1UqL