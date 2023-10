Ελεύθερος, οπλισμένος και επικίνδυνος κυκλοφορεί ο βασικός ύποπτος για το μακελειό στο Μέιν των ΗΠΑ, όπου έχασαν τη ζωή τους 22 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες ακόμη. Οι Αρχές διαμηνύουν πως ο φερόμενος ως μακελάρης είναι εξόχως επικίνδυνος και ουδείς πρέπει να έρθει σε επαφή μαζί του.

Ο ύποπτος σκότωσε 22 άτομα και τραυμάτισε άλλα 60 ανοίγοντας πυρ αδιακρίτως σε αίθουσα μπόουλινγκ, σε ένα εστιατόριο και ένα εφοδιαστικό κέντρο αλυσίδας σούπερ μάρκετ, ο δράστης του μακελειού στο Μέιν διέφυγε και ακόμη καταζητείται από τις Αρχές.

Στην περιοχή έχουν κλείσει γραφεία και έχουν ακυρωθεί εκδηλώσεις, ενώ οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν στα σπίτια τους μέχρι ο δράστης να εξουδετερωθεί ή να συλληφθεί.

SPECIAL REPORT: Police in Maine are searching for a person of interest after multiple people were killed in shootings in Lewiston. Multiple law enforcement officials told CBS News at least 16 people were killed, as police said they responded to incidents at a bar and a bowling… pic.twitter.com/xHn8D7ZJYs