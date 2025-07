Αυτό είναι το μνημόνιο που θα υπογράψουν Ουκρανία και ΗΠΑ για επενδύσεις σε ορυκτά

Στο φως ήρθε το μνημόνιο που αναμένεται να υπογράψουν Ουκρανία και ΗΠΑ για τις επενδύσεις σε ορυκτά.

Συγκεκριμένα, η βρετανική εφημερίδα Guardian έκανε γνωστό το περιεχόμενο του προσχεδίου του μνημονίου των δυο πλευρών που όπως όλα δείχνουν θα υπογραφεί την ερχόμενη εβδομάδα, το οποίο προβλέπει τη σύσταση ενός κοινού επενδυτικού ταμείου μεταξύ των δύο χωρών. Παράλληλα, αναγνωρίζεται η «σημαντική οικονομική και υλική υποστήριξη» των ΗΠΑ στην Ουκρανία.

The U.S. has released a memorandum on economic partnership with Ukraine: investments in security, recognition of Ukraine's contribution to global security after giving up nuclear weapons, and support for EU integration without barriers. A strategic partnership agreement in the… pic.twitter.com/2hrZdFgmZU— WarTranslated (@wartranslated) April 18, 2025