Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε την Κυριακή στο εμπορικό κέντρο Northland στο Πρέστον της Μελβούρνης, στην Αυστραλία, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό έως και τεσσάρων ατόμων, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Οι Αρχές έσπευσαν άμεσα στο σημείο, ενώ το εμπορικό κέντρο αποκλείστηκε από ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας. Σύμφωνα με τα αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης, ένα άτομο έχει ήδη συλληφθεί ως ύποπτο για την επίθεση, ενώ οι αρχές βρίσκονται σε αναζήτηση δύο ακόμη ατόμων που ενδέχεται να εμπλέκονται.

BREAKING: At least 4 people stabbed at Northland Shopping Centre in Melbourne, Australia. – 7NEWS pic.twitter.com/bDKs9nvrq5

Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή η κατάσταση της υγείας των τραυματιών, ενώ η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει εάν πρόκειται για στοχευμένη ή τυχαία επίθεση.

Another photo footage of knife attack at Northland Shopping Centre in Preston, Melbourne. https://t.co/TtnJKvjMFx pic.twitter.com/FAMvwEoW5h

Το περιστατικό επαναφέρει στη μνήμη των Αυστραλών τη φονική επίθεση του περασμένου έτους στο εμπορικό κέντρο Bondi Junction στο Σίδνεϊ, όταν άνδρας μαχαίρωσε θανάσιμα έξι ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους δώδεκα, ανάμεσά τους και ένα βρέφος, σε μια από τις πλέον σπάνιες και τραγικές επιθέσεις που έχει ζήσει η χώρα.

A stabbing incident just occurred at Northland Shopping Centre, Preston in Melbourne. Police have arrested one suspect, while two others remain at large. pic.twitter.com/vocQtuaz5U