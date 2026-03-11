ABC News: Το FBI προειδοποιεί ότι το Ιράν επιδιώκει να επιτεθεί στην Καλιφόρνια με drones

«Καμπανάκι» φαίνεται να κρούει το FBI σύμφωνα με το ABC News καθώς προειδοποιεί ότι το Ιράν επιδιώκει να επιτεθεί στην Καλιφόρνια με drones.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το δημοσίευμα το FBI προειδοποίησε τις τελευταίες ημέρες τα αστυνομικά τμήματα στην Καλιφόρνια ότι το Ιράν θα μπορούσε να προβεί σε αντίποινα για αμερικανικές επιθέσεις εκτοξεύοντας μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Δυτική Ακτή.

«Πρόσφατα αποκτήσαμε πληροφορίες ότι από τις αρχές Φεβρουαρίου 2026, το Ιράν φέρεται να επιδίωκε να πραγματοποιήσει μια αιφνιδιαστική επίθεση χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα αεροσκάφη από ένα άγνωστο σκάφος στα ανοικτά των ακτών των Ηνωμένων Πολιτειών, συγκεκριμένα εναντίον απροσδιόριστων στόχων στην Καλιφόρνια, σε περίπτωση που οι ΗΠΑ πραγματοποιούσαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν», ανέφερε η προειδοποίηση που διανεμήθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου. «Δεν έχουμε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο, τη μέθοδο, τον στόχο ή τους δράστες αυτής της φερόμενης επίθεσης» τονίζει.

Η προειδοποίηση ήρθε ακριβώς τη στιγμή που η κυβέρνηση Τραμπ ξεκίνησε την συνεχιζόμενη επίθεσή της κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Το Ιράν ανταποδίδει με επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον στόχων σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Μια εκπρόσωπος του γραφείου του FBI στο Λος Άντζελες αρνήθηκε να σχολιάσει. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό. Οι αξιωματούχοι των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών έχουν επίσης εκφράσει την ανησυχία τους τελευταίους μήνες για την αυξανόμενη χρήση drones από μεξικανικά καρτέλ ναρκωτικών και την πιθανότητα η τεχνολογία να χρησιμοποιηθεί για επιθέσεις σε αμερικανικές δυνάμεις και προσωπικό κοντά στα μεξικανικά σύνορα.

«Μια μη επιβεβαιωμένη αναφορά υποδηλώνει ότι άγνωστοι ηγέτες μεξικανικών καρτέλ είχαν εγκρίνει επιθέσεις με χρήση UAS (drones) που μετέφεραν εκρηκτικά εναντίον των αμερικανικών αρχών επιβολής του νόμου και του αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού κατά μήκος των συνόρων ΗΠΑ-Μεξικού», σύμφωνα με δελτίο του Σεπτεμβρίου 2025 που εξετάστηκε από το ABC News. «Αυτός ο τύπος επίθεσης εναντίον αμερικανικού προσωπικού ή συμφερόντων εντός των Ηνωμένων Πολιτειών θα ήταν άνευ προηγουμένου, αλλά αποτελεί παράδειγμα ενός εύλογου σεναρίου, αν και (τα καρτέλ) συνήθως αποφεύγουν ενέργειες που θα οδηγούσαν σε ανεπιθύμητη προσοχή ή αντιδράσεις από τις αμερικανικές αρχές».

Το γραφείο του κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, δήλωσε στο ABC News: «Το Γραφείο Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης του Κυβερνήτη συνεργάζεται ενεργά με πολιτειακούς, τοπικούς και ομοσπονδιακούς αξιωματούχους ασφαλείας για την προστασία των κοινοτήτων μας».

Ο συνεργάτης του ABC News, Τζον Κόεν, πρώην επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, δήλωσε ότι ανησυχεί για την πιθανότητα πολέμου με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προέρχεται τόσο από τον Ειρηνικό όσο και από το Μεξικό.

«Γνωρίζουμε ότι το Ιράν έχει εκτεταμένη παρουσία στο Μεξικό και τη Νότια Αμερική, έχουν σχέσεις, έχουν τα drones και τώρα έχουν το κίνητρο να διεξάγουν επιθέσεις», δήλωσε ο Κόεν. «Το FBI είναι έξυπνο που εξέδωσε αυτήν την προειδοποίηση, ώστε η πολιτεία και οι τοπικές αρχές να μπορούν να προετοιμαστούν και να ανταποκριθούν καλύτερα σε τέτοιου είδους απειλές. Πληροφορίες σαν κι αυτή είναι εξαιρετικά σημαντικές για τις αρχές επιβολής του νόμου».

Ενώ η προειδοποίηση του FBI δεν διευκρίνιζε πώς ή πότε τα πλοία που μεταφέρουν επιθετικά drones θα μπορούσαν να πλησιάσουν αρκετά κοντά στην ηπειρωτική χώρα των ΗΠΑ, οι αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών ανησυχούν εδώ και καιρό για τον εξοπλισμό που έχει τοποθετηθεί εκ των προτέρων – είτε στην ξηρά είτε σε πλοία στη θάλασσα – σε περίπτωση που το Ισραήλ ή οι ΗΠΑ χτυπήσουν το Ιράν.