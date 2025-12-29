Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;

Σε φάση νέας κλιμάκωσης βρίσκονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις, με τις δράσεις να εντείνονται και τη συζήτηση γύρω από τον διάλογο με την κυβέρνηση να κυριαρχεί.

Από τα μέσα Δεκεμβρίου και μετά, οι αγρότες έχουν στήσει μπλόκα σε κομβικά σημεία των εθνικών οδών, καθώς και σε παραδρόμους και τελωνεία σε όλη τη χώρα, δημιουργώντας κυκλοφοριακά προβλήματα, ιδίως για όσους μετακινούνται για τις γιορτές.

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι παραμένουν αμετακίνητοι στα μπλόκα και δηλώνουν αποφασισμένοι να κάνουν Πρωτοχρονιά στον δρόμο, καθώς δεν βλέπουν καμία διάθεση, όπως λένε, από την πλευρά της κυβέρνησης να δώσει λύσεις στα προβλήματά τους.

Μάλιστα, η κίνηση διαφοροποίησης από τη γραμμή που υιοθετήθηκε στην πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων στις Σέρρες δεν φαίνεται να είναι αρκετή, για να κάμψει τη διάθεση της πλειοψηφίας.

Σε πολιτικό επίπεδο, η κυβέρνηση δηλώνει ότι έχει καλέσει επανειλημμένα τους αγρότες σε διάλογο, τονίζοντας πως υπάρχει ειλικρινής πρόθεση για διαπραγματεύσεις και πως ένα πλαίσιο μέτρων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του κλάδου έχει ήδη διαμορφωθεί.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επισημαίνει ότι υπάρχει προθυμία για συζήτηση και λύσεις και καλεί όσους συνεχίζουν τη ρήξη να επανεξετάσουν τη θέση τους.

Από την άλλη, εκπρόσωποι του αγροτοκτηνοτροφικού κόσμου υποστηρίζουν ότι οι όροι που θέτει η κυβέρνηση δεν ανταποκρίνονται πλήρως στις διεκδικήσεις τους και ότι χρειάζεται ουσιαστική ανταπόκριση πέρα από γενικές συζητήσεις.

Κι ενώ για την ώρα εκπρόσωποι των αγροτών και κυβέρνηση δεν κάθονται στο ίδιο “τραπέζι”, οι αποκλεισμοί δρόμων και τελωνείων συνεχίζουν να προκαλούν προβλήματα στις μετακινήσεις.

Η κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων, λοιπόν, επαναφέρει ένα κρίσιμο ερώτημα: η σκλήρυνση της στάσης των αγροτών λειτουργεί ως αποτελεσματικός μοχλός πίεσης ή απομακρύνει τον ουσιαστικό διάλογο με την κυβέρνηση;