Οι έμμεσες αυξήσεις στους μισθούς θα ενισχύσουν πραγματικά την οικονομία;

Από την Παρασκευή 30/1, πολλοί εργαζόμενοι είδαν “φουσκωμένους” τους μισθούς τους, σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος ζωής παραμένει υψηλό και η αγοραστική δύναμη πιεσμένη.

Περίπου 2 εκατομμύρια μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα είδαν τις πρώτες αυξήσεις στις αποδοχές τους χάρη στη φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ, με πρόσθετες σημαντικές φοροελαφρύνσεις για τους νέους εργαζόμενους και τις οικογένειες με παιδιά, που ισοδυναμούν ακόμα και με έναν ή δύο επιπλέον μισθούς σε ετήσια βάση για τρίτεκνα και πολύτεκνα ζευγάρια.

Η περικοπή των φορολογικών κρατήσεων, η οποία προκύπτει από την οριζόντια μείωση των συντελεστών κατά τουλάχιστον δύο μονάδες σε όλα τα κλιμάκια εισοδήματος από 10.000 έως 40.000 ευρώ, αποτυπώθηκε στη μισθοδοσία του Ιανουαρίου.

Για το κλιμάκιο μεταξύ 20.000 και 30.000 ευρώ η φορολόγηση υποχωρεί στο 26% από το 28%, ενώ για απολαβές ανάμεσα σε 30.000 και 40.000 ευρώ ο φόρος μειώνεται στο 34%, αντί για 36% που εφαρμόστηκε πέρυσι.

Σαφώς μεγαλύτερα οφέλη θα δουν οι νέοι μισθωτοί. Από τη μισθοδοσία Ιανουαρίου, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι έως 25 ετών δεν θα πληρώσουν καθόλου φόρο για εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Με δεδομένο ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι αυτής της ηλικιακής ομάδας έχουν λίγα χρόνια προϋπηρεσίας και δεν έχουν ιδιαίτερα υψηλές αποδοχές, οι φορολογικές τους υποχρεώσεις μηδενίζονται.

Κερδισμένοι είναι και οι μισθωτοί ηλικίας 26 έως 30 ετών, καθώς για έσοδα έως 20.000 ευρώ θα φορολογούνται με τον χαμηλό συντελεστή, δηλαδή 9%.

Ειδική μέριμνα προβλέπεται και για γονείς άνω των 30 ετών με ένα ή δύο παιδιά, οι οποίοι θα δουν μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά επιπλέον δύο μονάδες ανά εξαρτώμενο τέκνο.

Ακόμα μεγαλύτερα οφέλη θα έχουν οι τρίτεκνοι, καθώς από φέτος φορολογούνται με τον κατώτατο συντελεστή 9% για εισοδήματα έως 20.000, ενώ για τους εργαζόμενους με τέσσερα ή περισσότερα τέκνα η φορολογική επιβάρυνση μηδενίζεται έως τις 20.000 ευρώ.

Οι ελαφρύνσεις για τους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους ανέρχονται το ετήσιο όφελος ισοδυναμεί με έναν έως δύο μισθούς. Δεδομένου μάλιστα ότι οι ελαφρύνσεις ισχύουν για κάθε γονέα ξεχωριστά, το κέρδος ενός εργαζόμενου ζευγαριού θα είναι ακόμα μεγαλύτερο σε βάθος ολόκληρου του έτους.

Το ερώτημα που προκύπτει, βέβαια, είναι αν οι έμμεσες αυτές αυξήσεις μπορούν να λειτουργήσουν ως πραγματικός μοχλός οικονομικής ανάπτυξης ή αν πρόκειται για μέτρο με περιορισμένο αντίκτυπο.

Το DEBATER για μια ακόμα φορά ζητά τη γνώμη σας: Θεωρείτε ότι οι έμμεσες αυξήσεις στους μισθούς θα ενισχύσουν πραγματικά την οικονομία;