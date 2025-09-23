Αυτοκίνητο: Το νέο Enyaq είναι το ηλεκτρικό SUV που εκφράζει τη φιλοσοφία της Skoda

Η Skoda κατέκτησε το πρώτο εξάμηνο του 2025 την 3η θέση στις πωλήσεις στην ευρωπαϊκή αγορά. Στην αιχμή αυτής της επιτυχίας βρίσκεται το νέο ηλεκτρικό Enyaq, το οποίο εκφράζει ιδανικά τη φιλοσοφία της μάρκας.

Οι λόγοι που το κάνουν να ξεχωρίζει είναι η αίσθηση ηρεμίας στην καμπίνα, καθώς το Enyaq απορροφά τους θορύβους και τους κραδασμούς, προσφέροντας μια σχεδόν απόλυτα αθόρυβη εμπειρία, ακόμη και σε υψηλές ταχύτητες.

Από την άλλη η ανάρτηση και τα διαισθητικά χειριστήρια έχουν ρυθμιστεί με ακρίβεια, ενώ η αναγεννητική πέδηση προσαρμόζεται άμεσα μέσω χειριστηρίων στο τιμόνι μειώνοντας την ανάγκη για έντονο φρενάρισμα.

Με χώρο αποσκευών έως 585 λίτρα και κορυφαία άνεση για όλους τους επιβάτες, το μοντέλο είναι φτιαγμένο για καθημερινές και οικογενειακές ανάγκες. Ακόμη και οι πίσω επιβάτες απολαμβάνουν γενναιόδωρο χώρο απολαμβάνοντας με άνεση το ταξίδι.

Το σύστημα Infotainment 13 ιντσών είναι ο απόλυτος συνοδηγός στην καθημερινότητα, καθώς είναι εύκολο και διαισθητικό στη χρήση. Με την φωνητική βοηθό Laura, δίνεται η δυνατότητα ελέγχου κάποιων λειτουργιών (π.χ κλιματισμό) χωρίς να αναγκαστεί ο οδηγός να αφήσει τα μάτια του από τον δρόμο.

Τέλος, με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Modern Solid, το Enyaq προβάλλει δυναμισμό και κομψότητα, καθώς αναδεικνύονται διαφορετικές πτυχές του χαρακτήρα του.