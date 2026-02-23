Ξέσπασε η σύζυγος του Λεσόρ: “Το να βάψεις το πρόσωπο σου μαύρο είναι ρατσιστικό, το να κρατάς και πατερίτσα είναι βάρβαρο”

Ο Παναθηναϊκός μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του Ματίας Λεσόρ μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας. Το παιχνίδι δυστυχώς σημαδεύτηκε από ρατσιστική επίθεση εις βάρους του παίκτη των πρασίνων από οπαδούς του Ολυμπιακού.

Σε άλλο ένα θλιβερό περιστατικό στην Πάτρα, Έλληνας δημοσιογράφος πήρε συνέντευξη από άνδρα που είχε βάψει το πρόσωπό του μαύρο, είχε φορέσει περούκα και κρατούσε πατερίτσα, για να μιμηθεί τον Γάλλο σέντερ που συνεχίζει να δίνει μάχη για να επιστρέψει στα παρκέ μετά από έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό.

Η σύζυγος του ψηλού από τη Μαρτινίκα, είδε την «συνέντευξη» από την Πάτρα και αντέδρασε λογικά, ξεκαθαρίζοντας πως οι προθέσεις του καρναβαλιστή ήταν ρατσιστικές.

Η σύζυγος του Ματίας Λεσόρ αναγκάστηκε να εξηγήσει το αυτονόητο.

Αναλυτικά όσα έγραψε η Τρέισι Λεσόρ στο Instagram:

“Αυτό που είδαμε σε αυτό το καρναβάλι δεν είναι αστείο. Το να βάφεις το πρόσωπό σου μαύρο για να παριστάνεις τον σύζυγό μου ή τους μαύρους ανθρώπους, είναι ρατσισμός. Το να προσθέτεις πατερίτσα για να κοροϊδέψεις τον τραυματισμό του, είναι βάρβαρο.

Για περισσότερο από έναν χρόνο ο σύζυγός μου παλεύει κάθε ημέρα για να επιστρέψει πιο δυνατός. Ο τραυματισμός του δεν είναι στολή. Ο πόνος του δεν είναι ψυχαγωγία. Η ταυτότητά του δεν είναι μια καρικατούρα.

Ο ρατσισμός που μεταμφιέζεται σε χιούμορ, παραμένει ρατσισμός. Ο χλευασμός που μεταμφιέζεται σε καρναβάλι, παραμένει βαρβαρότητα. Είμαι περήφανη για τη δύναμη και για την αξιοπρέπεια που δείχνει, παρά όσα συμβαίνουν. Ουδείς μασκαρεμένος θα του την πάρει“.