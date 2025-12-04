Βρούτσης: «Συνδυασμός επικινδυνότητας για φιλάθλους και παίκτες»

Ο υφυπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης πήρε θέση για την αναβολή της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε λόγω της κακοκαιρίας Byron.

Συγκεκριμένα, με παρέμβαση του στάθηκε στους λόγους που πάρθηκε η συγκεκριμένη απόφαση.

Αναλυτικά τα όσα είπε στους «PlayMakers»:

«Καλησπέρα από Αλεξανδρόπουλο. Εδώ είναι εντάξει ο καιρός, βρέχει σχετικά. Ήρθαμε για να ανακοινώσουμε σε ένα κλειστό γήπεδο που είχε προβλήματα την επισκευή και την αναβάθμισή του, στο «Νίκος Σαμαράς», σε αυτό το στολίδι του βόλεϊ, του εμβληματικού μας αθλητή και τώρα είμαστε στην διαδικασία της επιστροφή. Αναμένοντας το αεροπλάνο γίνανε όλα αυτά τα οποία ήδη ανακοινώσατε, η αναβολή του αγώνα του Ολυμπιακού, για λόγους καθαρά ασφάλειας του συνόλου φιλάθλων, παικτών, όλων.

Γιατί πάνω από όλα είναι η ασφάλεια. Και ξέρετε ότι με την ασφάλεια έχουμε μία ιδιαίτερη ευαισθησία στο υπουργείου αθλητισμού, έχουμε πάρει πρωτοβουλίες και την έχουμε θέση ως υψηλή προτεραιότητα στα πάντα.

Είναι συνδυασμός επικινδυνότητας πολύ σοβαρού κινδύνου και για τους φιλάθλους, και να πάνε και να φύγουν, και για τους ίδιους τους παίκτες, τους παράγοντες του αθλητισμού. Δεν βάζουμε εκτός τους αθλητές, και αυτοί είναι άνθρωποι και αυτοί μπορεί να κινδυνέψει η ζωή τους. Δεν ξέρουμε με την βροχόπτωση την έντονη τι θα συμβεί. Άρα, προτεραιότητά μας μετά το 112 και τις ισχυρές καταιγίδες και τον κόκκινο συναγερμό για όλο το λεκανοπέδιο ήταν να προστατεύσουμε το σύνολο του αθλητισμού που θα ήταν σήμερα στο ΣΕΦ».