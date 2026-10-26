Βρούτσης – Basketgate: “Να γίνουν εκλογές το ταχύτερο δυνατό στην ΕΟΚ”

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Γιάννη Βρούτση με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΚ, μετά το σκάνδαλο με τους στημένους στο ελληνικό μπάσκετ.

Ο υπουργός Αθλητισμού, στις δηλώσεις μετά τη συνάντηση, πρότεινε τη διεξαγωγή εκλογών στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισηςτο συντομότερο δυνατό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο υπουργός Γιάννης Βρούτσης, έκανε τη σχετική δήλωση μετά τη συνάντηση που είχε το μεσημέρι της Δευτέρας 26 Οκτωβρίου 2026 .

Η παρέμβασή του έρχεται στον απόηχο της παραίτησης και της προφυλάκισης του Βαγγέλη Λιόλιου, εξελίξεων που έχουν προκαλέσει αναταράξεις στη διοίκηση της Ομοσπονδίας.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Γιάννης Βρούτσης, η ταχύτερη δυνατή προσφυγή σε εκλογές αποτελεί την ενδεδειγμένη κατεύθυνση για την επόμενη ημέρα της ΕΟΚ.

Αναλυτικά η δήλωση του Γιάννη Βρούτση

«Προσκάλεσα σήμερα εκτάκτως το νέο πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας του Μπάσκετ. Τους μετέφερα ότι εμπιστοσύνη της κοινωνίας έχει κλονιστεί και δεν αποκαθίσταται απλώς με ανακατανομή ρόλων στο εσωτερικό της διοίκησης. Σέβομαι το αυτοδιοίκητο της Ομοσπονδίας, όπως έχω δηλώσει πολλές φορές δημόσια και δεν επιβάλλω αποφάσεις.

Συστήνω όμως, το επαναλαμβάνω, συστήνω ως οφείλω ξεκάθαρο το δρόμο των εκλογών το ταχύτερο δυνατόν, άμεσα αν γίνεται. Σε μια τέτοια συγκυρία, όποιος διοικεί πρέπει να μην αμφισβητείται και να αντλεί τη νομιμοποίησή του από μια νέα καθαρή εντολή των σωματείων.

Ο δρόμος των εκλογών δεν αναιρεί και δεν αποτελεί εμπόδιο για την ομαλή συνέχεια των βασικών λειτουργιών της Ομοσπονδίας, των αγωνιστικών δραστηριοτήτων και φυσικά των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων μας. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαχειριστικοί έλεγχοι που ήδη έχουμε ανακοινώσει, οι επιχορηγήσεις προς την Ομοσπονδία και μόνο αυτές παραμένουν σε αναστολή, εξαιρουμένων φυσικά των ανάλυσης λειτουργικών δαπανών, πχ της μισθοδοσίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βεβαίως, και τα σωματεία του μπάσκετ θα εξακολουθούν να επιχορηγούνται κανονικότατα. Όλοι μαζί, η Πολιτεία, τα σωματεία, οι αθλητές και οι προπονητές πρέπει να κλείσουμε αυτή την πληγή. Ευχαριστώ».