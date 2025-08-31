Βοσνία-Ιταλία 79-96: Πρόωρα στους “16” οι “Ατζούρι” με σούπερ Φοντέκιο – Το πανόραμα του EuroBasket 2025

Με νίκη ολοκλήρωσε την 3η μέρα του EuroBasket 2025 η Ιταλία επικρατώντας της Βοσνίας με 79-96 και κλειδώνοντας την πρόκριση στα νοκ άουτ.

Στο παιχνίδι που έγινε στα πλαίσια του ομίλου της Εθνικής Ελλάδας, η Ιταλία κατάφερε να πάρει εύκολα την νίκη και να φτάσει στο 2-1 στο Γ’ όμιλο. Η Εθνική χρειαζόταν νίκη των «ατζούρι» επί της Βοσνίας για να εξασφαλίσει την πρόκριση από σήμερα στα νοκ άουτ, κάτι που συνέβη, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να στοχεύει πλέον στην πρωτιά του Γ’ ομίλου.

Ο Σιμόνε Φοντέκιο πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνισή του στο τουρνουά, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 39 πόντους. Στον αντίποδα, η Βοσνία υποχώρησε στο 1-2, παρά την προσπάθεια του Γιουσούφ Νούρκιτς.

Α’ Όμιλος

Η Κατάταξη

Τουρκία 3-0* Σερβία 3-0* Λετονία 1-2 Εσθονία 1-2 Πορτογαλία 1-2 Τσεχία 0-3

1η αγωνιστική (27/8)

Τσεχία – Πορτογαλία 50-62

Λετονία – Τουρκία 73-93

Σερβία – Εσθονία 98-64

2η αγωνιστική (29/8)

Τουρκία – Τσεχία 92-78

Εσθονία – Λετονία 70-72

Πορτογαλία – Σερβία 69-80

3η αγωνιστική (30/8)

Τσεχία – Εσθονία 75-89

Λετονία – Σερβία 80-84

Τουρκία – Πορτογαλία 95-54

4η αγωνιστική (1/9)

Εσθονία – Τουρκία (14:45)

Πορτογαλία – Λετονία (18:00)

Σερβία – Τσεχία (21:45)

5η αγωνιστική (3/9)

Εσθονία – Πορτογαλία (14:45)

Τσεχία – Λετονία (18:00)

Τουρκία – Σερβία (21:15)

Β’ Όμιλος

Η κατάταξη

Γερμανία 3-0* Φινλανδία 3-0* Λιθουανία 2-1 Σουηδία 1-2 Μεγάλη Βρετανία 0-3 Μαυροβούνιο 0-3

1η αγωνιστική (27/8)

Μεγάλη Βρετανία – Λιθουανία 70-94

Μαυροβούνιο – Γερμανία 76-106

Σουηδία – Φινλανδία 90-93

2η αγωνιστική (29/8)

Γερμανία – Σουηδία 105-83

Λιθουανία – Μαυροβούνιο 94-67

Φινλανδία – Μεγάλη Βρετανία 109-79

3η αγωνιστική (30/8)

Λιθουανία – Γερμανία 88-107

Μεγάλη Βρετανία – Σουηδία 59-78

Μαυροβούνιο – Φινλανδία 65-85

4η αγωνιστική (1/9)

Σουηδία – Μαυροβούνιο (13:30)

Γερμανία – Μεγάλη Βρετανία (16:30)

Φινλανδία – Λιθουανία (20:30)

5η αγωνιστική (3/9)

Μαυροβούνιο – Μεγάλη Βρετανία (13:30)

Λιθουανία – Σουηδία (16:30)

Φινλανδία – Γερμανία (20:30)

Γ’ Όμιλος

Η κατάταξη

Ελλάδα 2-0 Ιταλία 1-1 Γεωργία 1-1 Ισπανία 1-1 Βοσνία 1-1 Κύπρος 0-2

1η αγωνιστική (28/8)

Γεωργία – Ισπανία 83-69

Βοσνία & Ερζεγοβίνη – Κύπρος 91-64

Ελλάδα – Ιταλία 75-66

2η αγωνιστική (30/8)

Ιταλία – Γεωργία 78-62

Κύπρος – Ελλάδα 69-96

Ισπανία – Βοσνία & Ερζεγοβίνη 88-67

3η αγωνιστική (31/8)

Γεωργία – Ελλάδα 53-94

Ισπανία – Κύπρος 91-47

Βοσνία & Ερζεγοβίνη – Ιταλία 79-96

4η αγωνιστική (2/9)

Ελλάδα – Βοσνία & Ερζεγοβίνη (15:00)

Κύπρος – Γεωργία (18:15)

Ιταλία – Ισπανία (21:30)

5η αγωνιστική (4/9)

Βοσνία & Ερζεγοβίνη – Γεωργία (15:00)

Ιταλία – Κύπρος (18:15)

Ισπανία – Ελλάδα (21:30)

Δ’ Όμιλος

Η Κατάταξη

Γαλλία 2-0 Πολωνία 2-0 Ισραήλ 1-1 Βέλγιο 1-1 Σλοβενία 0-2 Ισλανδία 0-2

1η αγωνιστική (28/8)

Ισραήλ – Ισλανδία 83-71

Βέλγιο – Γαλλία 64-92

Σλοβενία – Πολωνία 95-105

2η αγωνιστική (30/8)

Ισραήλ – Βέλγιο 64-71

Γαλλία – Σλοβενία 103-95

Πολωνία – Ισραήλ 66-64

3η αγωνιστική (31/8)

Σλοβενία – Βέλγιο 86-69

Ισραήλ – Γαλλία 82-69

Πολωνία – Ισλανδία 84-75

4η αγωνιστική (2/9)

Βέλγιο – Ισραήλ (15:00)

Ισλανδία – Σλοβενία (18:00)

Γαλλία – Πολωνία (21:30)

5η αγωνιστική (4/9)