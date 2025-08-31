Ισπανία – Κύπρος 91-47: Έκλεισε θέση στα νοκ άουτ η “Φούρια Ρόχα”

Η Ισπανία συνέχισε την πορεία της στο Ευρωμπάσκετ 2025 με νίκη-περίπατο (91-47) απέναντι στην Κύπρο το απόγευμα της Κυριακής (31/8) και εξασφάλισε την παρουσία της στην επόμενη φάση.

Μετά την ήττα της πρεμιέρας απέναντι στην Γεωργία, η Ισπανία έβγαλε αντίδραση και πανηγύρισε δύο σερί επιβλητικές νίκες κόντρα σε Βοσνία και Κύπρο. Οι Ισπανοί θα αντιμετωπίσουν στη συνέχεια την Ιταλία και την Ελλάδα, με στόχο το καλύτερο πλασάρισμα στον όμιλο.

Όσον αφορά τον αγώνα με την Κύπρο, δεν χρήζει ιδιαίτερης ανάλυσης, με τη διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων να είναι τεράστια και το αποτέλεσμα να έχει κριθεί από την πρώτη περίοδο.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-9, 41-17, 70-29, 91-47.

ΙΣΠΑΝΙΑ (Σκαριόλο): Πουέρτο 8 (1), Ντε Λαρέα 3 (5 ασίστ), Πραντίγια 4 (6 ριμπάουντ), Σεν-Σουπερί 9 (1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Λόπεθ-Αροστέγι 2, Αλδάμα 8 (1/4 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Μπριθουέλα 8 (2), Μπίλι Ερνανγκόμεθ 19 (7/8 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 2/6 βολές, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Γιούστα 12 (4/5 τρίποντα), Χουάντσο Ερνανγκόμεθ 9 (2/5 τρίποντα, 3/5 βολές, 4 ριμπάουντ), Πάρα 5 (1), Σίμα 4.

ΚΥΠΡΟΣ (Λειβαδιώτης): Λοϊζίδης, Σιμιτζής (0/3 τρίποντα), Πασσιαλής 4, Μιχαήλ 2, Ηλιάδης 7 (1), Χριστοδούλου 9 (3/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα), Γιουνγκ 2, Γιανναράς, Κουμής, Τίγκας 2 (1/8 σουτ), Γουίλις 16 (5/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Στυλιανού 5 (1).