Ισραήλ – Γαλλία 82-69: “Σφαλιάρα” για τους “τρικολόρ” – Έκαναν την έκπληξη και έβαλαν φωτιά στον 4ο όμιλο οι Ισραηλινοί

Μεγάλη έκπληξη σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (31/8) μετά την επικράτηση του Ισραήλ απέναντι στην Γαλλία με 82-69 στα πλαίσια της 3ης αγωνιστικής του Δ’ ομίλου του EuroBasket.

Οι ισραηλινοί ήταν εντυπωσιακή στην 4η περίοδο και κατάφεραν να κάνουν την έκπληξη “ισοφαρίζοντας” την ήττα της 2ης αγωνιστικής από την Πολωνία. Απόλυτος πρωταγωνιστής των νικητών ήταν ο Αβντίγια με 23 πόντους και 8 ριμπάουντ, με τον Μαντάρ να προσθέτει 17 πόντους και τον Σόρκιν 12 πόντους και 8 ριμπάουντ. Από πλευράς ηττημένων, διασώθηκε ο Ρισασέ με 14 πόντους.

Να σημειωθεί ότι ο τέταρτος όμιλος διασταυρώνεται στους “16” με τον τρίτο όμιλο που βρίσκεται η Εθνική Ελλάδας.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 17-22, 36-36, 55-56, 82-69

ΙΣΡΑΗΛ (Χαλάμι): Κάρινγκτον 4, Σέγκεβ, Αβντίγια 23 (4/6 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 6/9 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 λάθη, 5 κλεψίματα), Σόρκιν 12 (8 ριμπάουντ), Τιμόρ, Μαντάρ 17 (2/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Λέβι 2, Μπουργκ 5, Γκινάτ 11 (1/1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ), Ζούσμαν 3 (1).

ΓΑΛΛΙΑ (Φοτού): Φρανσίσκο 2 (0/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Οκόμπο 13 (4/6 τρίποντα, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα), Χίφι 2, Λουβαβού-Καμπαρό 1 (5 ριμπάουντ), Γιαμπουσέλε 7 (1/2 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κορντινιέ, Μάλεντον 5, Τζαϊτέ 9 (5 ριμπάουντ), Ρισασέ 14 (2/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Χορντ 12 (4 ριμπάουντ), Κουλιμπαλί 4 (4 ριμπάουντ)

Τα ομαδικά στατιστικά του Ισραήλ: 22/40 δίποντα, 7/19 τρίποντα, 17/25 βολές, 42 ριμπάουντ (33 αμυντικά, 9 επιθετικά), 13 ασίστ, 26 φάουλ, 17 λάθη, 10 κλεψίματα

Τα ομαδικά στατιστικά της Γαλλίας: 18/39 δίποντα, 8/32 τρίποντα, 9/14 βολές, 33 ριμπάουντ (20 αμυντικά, 13 επιθετικά), 21 ασίστ, 24 φάουλ, 14 λάθη, 8 κλεψίματα, 9 μπλοκ

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Το Ισραήλ θα αντιμετωπίσει στην 4η αγωνιστική των ομίλων το Βέλγιο (2/9, 15:00) και η Γαλλία θα κοντραριστεί με την Πολωνία (2/9, 21:30).