Βαθμολογία UEFA: Απειλεί την Τσεχία η Ελλάδα μετά την μυθική πρόκριση του Ολυμπιακού

Η μυθική πρόκριση του Ολυμπιακού στα playoffs του Champions League συμπαρέσυρε και την Ελλάδα στην βαθμολογία της UEFA.

Ακόμα μία χρυσή σελίδα στην ευρωπαϊκή ιστορία του έγραψε ο Ολυμπιακός απόψε στο Άμστερνταμ. Επικράτησε 2-1 του Άγιαξ και με την πρώτη νίκη του επί ολλανδικού εδάφους, πέρασε στα play off του Champions League. Τα γκολ των πρωταθλητών Ελλάδας πέτυχαν οι Μαρτίνς (52΄) και Έσε (79΄) ενώ για τον «Αίαντα» είχε ισοφαρίσει ο Ντόλμπεργκ με πέναλτι στο 69΄.

Κάπως έτσι, ωφελούμενη βγήκε η Ελλάδα καθώς πήρε 750 βαθμούς από αυτή την επιτυχία του Ολυμπιακού και μείωσε τη διαφορά σε λιγότερους από 1.000 βαθμούς. Συγκεκριμένα η Ελλάδα έχει 45.612, με την Τσεχία να είναι στην 10η θέση με 46.325 βαθμούς.

Η βαθμολογία της UEFA:

Τουρκία 48.575 (+7.775 – 3/5) Τσεχία 46.325 (+8.825 – 3/5) Ελλάδα 45.612 (+11.400 – 4/5) Πολωνία 44.625 (+13.625 – 3/4) Δανία 40.356 (+10.500 – 1/4) Νορβηγία 39.687 (+6.500 – 2/5) Κύπρος 35.443 (+11.906 – 2/4) Ελβετία 34.500 (+6.000 – 3/5)

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια

10η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

11-12η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

13η-14η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

15Η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

16Η – 22Η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: –