US Open: Οι μεγάλοι παίκτες διατηρούν τον έλεγχο των αγώνων

Οι Κάρλος Αλκαράθ, Νόβακ Τζόκοβιτς και Αρίνα Σαμπαλένκα, προκρίθηκαν στους «16» του US Open, ενώ ο Μπεν Σέλτον, αναγκάσθηκε ν’ αποχωρήσει λόγω τραυματισμού.

Ο Σέρβος πρωταθλητής (Νο 7 στον κόσμο), επικράτησε του Βρετανού, Κάμερον Νόρι (Νο 35), με 6-4, 6-7 (4), 6-2, 6-3 και στην επόμενη φάση θ΄’ αντιμετωπίσει τον Γερμανό, Γιαν Λέναρντ Στρουφ (Νο 144), ο οποίος νίκησε τον Γάλλο, Φράνσις Τιαφό (Νο 17).



«Δεν θέλεις να αποκαλύψεις πολλά στους αντιπάλους σου που ακούν και παρακολουθούν. Ηταν ίσως το καλύτερο σερβίς μου στο τουρνουά», είπε μετά το τέλος της αναμέτρησης ο «Τζόκερ».



Παράλληλα, ο Κάρλος Αλκαράθ χρειάσθηκε μόλις μία ώρα και 44 λεπτά για ν’ αποκλείσει τον Ιταλό, Λουτσιάνο Νταρντέρι (Νο 32), με 6-2, 6-4, 6-0.



Ο αγώνας θα μπορούσε να είχε τελειώσει ακόμη πιο γρήγορα, εάν ο νεαρός Ισπανός (Νο 2 στον κόσμο) δεν είχε μια στιγμή αβεβαιότητας στο δεύτερο σετ, ακολουθούμενη από έναν τραυματισμό και την άφιξη ενός γυμναστή για να του κάνει μασάζ στο δεξί πόδι. «Ένιωσα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με το γόνατό μου. Αλλά μετά από πέντε ή έξι πόντους», μόλις έγινε το μασάζ, εξαφανίσθηκε», σχολίασε ο Αλκαράθ, ο οποίος θα παίξει με τον Γάλλο, Αρτούρ Ρίντερκνεχ (Νο 82), που απέκλεισε τον συμπατριώτη του, Μπενζαμέν Μπόνζι.



Στους «16» προκρίθηκε και ο Γάλλος, ο Άντριαν Μαναρινό, ο οποίος συνεχίζει στο τουρνουά μετά την αποχώρηση του Μπεν Σέλτον κι ενώ το σκορ ήταν 2-2 (3-6, 6-3, 4-6, 6-4), μετά από τραυματισμό στον ώμο στο τέταρτο σετ. Παρά το ιατρικό τάιμ άουτ, ο Αμερικανός (Νο 6 στον κόσμο) δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τους πόνους και αποχώρησε.



«Ποτέ δεν τα παράτησα, αλλά δεν μπορούσα να συνεχίσω», εξήγησε στεναχωρημένος ο πρόσφατος πρωταθλητής του Μsters 1000 στο Τορόντο και πρόσθεσε: «Συνήθως, καταφέρνω να τα βγάλω πέρα με τα πάντα, είτε πρόκειται για ασθένεια, είτε για τραυματισμό. Αλλά ποτέ δεν έχω νιώσει κάτι τέτοιο».



Επίσης, η πρωταθλήτρια του Wimbledon (2022), Ελενα Ριμπάκινα (Νο 9) νίκησε εύκολα την Βρετανίδα, Εμα Ραντουκάνου με 6-1, 6-2, παρά το γεγονός ότι επέστρεψε σε φόρμα τους τελευταίους μήνες.



Σε εξαιρετική κατάσταση, η Λευκορωσίδα επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης, Αρίνα Σαμπαλένκα, επικράτησε άνετα της Καναδής, Λέϊλα Φερνάντες (Νο 31) με 2-0 και θ΄αντιμετωπίσει την Ισπανίδα, Κριστίνα Μπούτσα (Νο 95).



«Ψυχικά, είμαι δυνατή και συνεχίζω να δυναμώνω. Εχω πάρει πολλά μαθήματα, που με έχουν κάνει όλο και πιο δυνατή», σχολίασε η Σαμπαλένκα, μετά το τέλος του αγώνα.