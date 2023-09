O αγώνας για το ευρωπαϊκό Super Cup 2024 – ανάμεσα στη νικήτρια ομάδα του Champions League και εκείνη του Europa League – θα διεξαχθεί στο εθνικό στάδιο της Βαρσοβίας, στην Πολωνία στις 14 Αυγούστου, όπως αποφάσισε σήμερα η εκτελεστική επιτροπή της UEFA στη Λεμεσό.

Όπως είναι γνωστό ο αγώνας του 2023, φιλοξενήθηκε στο στάδιο “Γ. Καραϊσκάκη” στις 16 Αυγούστου, όπου η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε στα πέναλτι (5-4/ 1-1 στα 90’) τη Σεβίλλη.

The 2024 #SuperCup goes to…🥁🥁🥁



🇵🇱 𝐖𝐀𝐑𝐒𝐀𝐖 🇵🇱



The Polish capital will host the winners of the #UCL and #UEL at Warsaw's national stadium on 14 August 2024: ⬇️