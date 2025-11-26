Τσιάρτας: «Οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης δεν πρόκειται να ενοχληθούν από 33.000 οπαδούς που φωνάζουν»

Ο Βασίλης Τσιάρτας σε συνέντευξή του στην AS μίλησε για τον αποψινό αγώνα του Ολυμπιακού με την Ρεάλ Μαδρίτης (22:00,CosmoteSport 2HD) για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League, επικεντρώνοντας στην δυσκολία του αγώνα και από τις δύο πλευρές.

Παρότι το «Γ. Καραϊακάκης» θα είναι κατάμεστο ο Τσιάρτας ανέφερε ότι: «Οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης δεν πρόκειται να ενοχληθούν από 33.000 οπαδούς που φωνάζουν».

Συγκεκριμένα για το γεμάτο γήπεδο είπε:

«Η ατμόσφαιρα δεν έχει την ίδια επίδραση όπως πριν. Οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης, που έχουν συνηθίσει να παίζουν σε τεράστια γήπεδα, δεν πρόκειται να ενοχληθούν από 33.000 οπαδούς που φωνάζουν, όσο δυνατοί κι αν είναι. Η ατμόσφαιρα απλώς δεν τους επηρεάζει πλέον τόσο πολύ».

Για τους παίκτες των «ερυθρόλευκων» ανέφερε:

«Σίγουρα θα παλέψουν εναντίον της Ρεάλ. Κάποιοι πιστεύουν ότι θα είναι εύκολο, θυμούμενοι τη συντριβή με 6-1 από την Μπάρτσα πριν από ένα μήνα, αλλά σε εκείνον τον αγώνα υπήρξε μια άδικη αποβολή και ένα εξαιρετικά αμφιλεγόμενο πέναλτι που επηρέασε ολόκληρο το παιχνίδι.

Οι παίκτες τα παράτησαν και με ενόχλησε πολύ που δεν πάλεψαν με περισσότερη αξιοπρέπεια μέχρι το τέλος. Τώρα θα είναι πολύ διαφορετικά.Ο Ολυμπιακός παίζει εντός έδρας, ο Μεντιλιμπάρ θα μπορέσει να παρατάξει την καλύτερη ενδεκάδα του, είναι εξαιρετικά φιλόδοξοι και εναντίον της PSV, στον τελευταίο αγώνα τους για το Champions League, είδα μια ομάδα που μου άρεσε πολύ. Κέρδισαν και κυριάρχησαν, μέχρι την ισοφάριση στο 93ο λεπτό, εναντίον μιας ομάδας που είχε σκοράρει έξι γκολ εναντίον της Νάπολι. Έδωσαν πολύ καλή εντύπωση».

Για το που μπορεί να «χτυπήσει» ο Ολυμπιακός :

«Μία από τις τακτικές τους είναι το υψηλό πρέσινγκ για να διαταράξουν το παιχνίδι ανάπτυξης του αντιπάλου. Οι τέσσερις επιθετικοί συν οι δύο αμυντικοί μέσοι κάνουν εξαιρετική δουλειά, αλλά δεν νομίζω ότι θα τολμήσουν να διατηρήσουν αυτή την πίεση για ολόκληρο τον αγώνα εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης.

Περιμένω να το κάνουν σε ορισμένες φάσεις, αλλά σταθερά απαιτεί μια προσπάθεια που θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο. Επιπλέον, θα μπορούσαν να σοκαριστούν αν η Ρεάλ Μαδρίτης ξεπεράσει αυτή την πίεση και εκμεταλλευτεί τον χώρο πίσω από την άμυνά της με την ταχύτητα των Βινίσιους και Μπαπέ».

Για τους πιθανούς πρωταγωνιστές του αγώνα :

«Υπάρχουν μερικοί πολύ καλοί παίκτες. Ο Ποντένσε είναι δυναμικός και πάντα δημιουργεί προβλήματα, και ο Μαρτίνς είναι πολύ γρήγορος. Και οι δύο, μαζί με τον Τσικίνιο, που παίζει πίσω από τον επιθετικό, είναι απρόβλεπτοι. Στην επίθεση, ο Ελ Καάμπι έχει μάτι για το γκολ, παίζει καλά με την πλάτη στην εστία και είναι σε καλή φόρμα.

Ο Ταρέμι ​​σκοράρει επίσης τελευταία. Δεν υπάρχει σούπερ σταρ, αλλά υπάρχει μια συμπαγής ομάδα που συνεργάζεται πολύ καλά. Θα είναι ένας δύσκολος αγώνας και η Ρεάλ θα πρέπει να δουλέψει πολύ σκληρά για να κερδίσει εδώ».

Για τον αν είναι ο Μεντιλίμπαρ ηγέτης:

«Απολύτως. Η άφιξή του άλλαξε τα πάντα. Έδωσε στην ομάδα ταυτότητα. Πριν έρθει, η ομάδα είχε έξι διαφορετικούς προπονητές σε ενάμιση χρόνο. Κέρδισε την Περιφέρεια, το Πρωτάθλημα και το Κύπελλο, και η ηγεσία του είναι αδιαμφισβήτητη».