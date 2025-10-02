Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
Τσέλιε – ΑΕΚ: H ενδεκάδα στην πρεμιέρα της στο Conference League

Τα πλάνα του Νίκολιτς

Η ΑΕΚ κάνει το ντεμπούτο της στο Conference League, καθώς φιλοξενείται από την Τσέλιε στη Σλοβενία για την πρεμιέρα της διοργάνωσης.

Ο Σέρβος τεχνικός Μάρκο Νίκολιτς μάλιστα ανακοίνωσε την ενδεκάδα του για την αναμέτρηση Οι Κουτέσα και Ελίασον ξεκινούν στις δύο πτέρυγες και ο Γιόβιτς στην κορυφή.

H 11άδα της ΑΕΚ για απόψε στο Τσέλιε: Στρακόσια, Ρότα, Πήλιος, Μουκουντί-Ρέλβας, Γκρούγιτς, Πινέδα, Μαρίν, Ελίασον, Κουτέσα, Γιόβιτς

Στον πάγκο: Αγγελόπουλος, Μπιρνιόλι, Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά, Πιερό, Μάνταλος, Βίντα, Πένραϊς, Κοσίδης, Χρυσόπουλος

