Τσέλιε – ΑΕΚ: H ενδεκάδα στην πρεμιέρα της στο Conference League
Τα πλάνα του Νίκολιτς
Η ΑΕΚ κάνει το ντεμπούτο της στο Conference League, καθώς φιλοξενείται από την Τσέλιε στη Σλοβενία για την πρεμιέρα της διοργάνωσης.
Ο Σέρβος τεχνικός Μάρκο Νίκολιτς μάλιστα ανακοίνωσε την ενδεκάδα του για την αναμέτρηση Οι Κουτέσα και Ελίασον ξεκινούν στις δύο πτέρυγες και ο Γιόβιτς στην κορυφή.
The squad for tonight’s match is in 📄🟡⚫️#aekfc #aekfcseason2025_2026 #UECL pic.twitter.com/oY3sWD7jQj— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) October 2, 2025
H 11άδα της ΑΕΚ για απόψε στο Τσέλιε: Στρακόσια, Ρότα, Πήλιος, Μουκουντί-Ρέλβας, Γκρούγιτς, Πινέδα, Μαρίν, Ελίασον, Κουτέσα, Γιόβιτς
Στον πάγκο: Αγγελόπουλος, Μπιρνιόλι, Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά, Πιερό, Μάνταλος, Βίντα, Πένραϊς, Κοσίδης, Χρυσόπουλος
