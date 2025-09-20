“Τρέλα” Φουρνιέ με Μόουζες Ράιτ: “Έκοψε τα γαλακτομπούρεκα και έγινε Σβαρτζενέγκερ”

Μία φωτογραφία του Μόουζες Ράιτ που κάνει τον γύρω του διαδικτύου δεν έμεινε ασχολίαστη από το πρώην συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό, Εβάν Φουρνιέ.

Ο Αμερικανός σέντερ, ο οποίος συνεχίζει στη Ζάλγκιρις Κάουνας, φαίνεται σε πραγματικά εκπληκτική σωματική κατάσταση ενόψει της νέας σεζόν, με τον Γάλλο σούπερσταρ να αποθεώνει τον πρώην συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό για την δουλεία που έριξε το καλοκαίρι.

My man stopped eating Galaktoboureko and looks like Arnold Schwarzenegger🤣🤣🤣 @mant12_ pic.twitter.com/9SS7L0Fj0h— Evan Fournier (@EvanFourmizz) September 19, 2025

“Ο φίλος μου σταμάτησε να τρώει γαλακτομπούρεκο και μοιάζει με τον Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ” έγραψε με χιουμοριστικό ύφος ο Φουρνιέ στο X.