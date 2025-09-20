iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

“Τρέλα” Φουρνιέ με Μόουζες Ράιτ: “Έκοψε τα γαλακτομπούρεκα και έγινε Σβαρτζενέγκερ”

Η ξεκαρδιστική ανάρτηση του Γάλλου σούπερσταρ

“Τρέλα” Φουρνιέ με Μόουζες Ράιτ: “Έκοψε τα γαλακτομπούρεκα και έγινε Σβαρτζενέγκερ”
KLODIAN LATO / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Μία φωτογραφία του Μόουζες Ράιτ που κάνει τον γύρω του διαδικτύου δεν έμεινε ασχολίαστη από το πρώην συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό, Εβάν Φουρνιέ.

Ο Αμερικανός σέντερ, ο οποίος συνεχίζει στη Ζάλγκιρις Κάουνας, φαίνεται σε πραγματικά εκπληκτική σωματική κατάσταση ενόψει της νέας σεζόν, με τον Γάλλο σούπερσταρ να αποθεώνει τον πρώην συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό για την δουλεία που έριξε το καλοκαίρι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο φίλος μου σταμάτησε να τρώει γαλακτομπούρεκο και μοιάζει με τον Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ” έγραψε με χιουμοριστικό ύφος ο Φουρνιέ στο X.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ