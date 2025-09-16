Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Το πρόγραμμα των αγώνων

Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Στην ΕΡΤ θα μεταδοθεί το τουρνουά – Οι ώρες των αγώνων
(ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
Αντίστροφα μετράνε άπαντες για τη διεξαγωγή του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία.

Ο Παναθηναϊκός, θα αναμετρηθεί αρχικά με την Παρτιζάν, την Πέμπτη (18/9) στις 12:30, αγώνας ο οποίος θα μεταδοθεί απευθείας τηλεοπτικά από την ΕΡΤ1.

Παράλληλα, την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου ο Παναθηναϊκός στις 12 το μεσημέρι θα αντιμετωπίσει τους ADELAIDE 36ERS και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1.

