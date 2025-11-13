Τουρκία: 102 ποδοσφαιριστές τιμωρήθηκαν για συμμετοχή σε στοιχηματικό σκάνδαλο

Σοβαρές ποινές επιβλήθηκαν σε 102 ποδοσφαιριστές στην Τουρκία για συμμετοχή στο μεγάλο στοιχηματικό σκάνδαλο που συγκλονίζει το τουρκικό ποδόσφαιρο.

Μεταξύ αυτών βρίσκεται και ο Τσελίλ Γιουκσέλ της Σαμσουνσπόρ, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για 45 ημέρες και δεν θα αγωνιστεί απέναντι στην ΑΕΚ.

Από τη Γαλατασαράι, ο Μετεχάν Μπαλτατζί τιμωρήθηκε με 9μηνο αποκλεισμό και ο Έρεν Ελμαλί με 45 ημέρες, ενώ από την Τραμπζονσπόρ ο Μποράν Μπασκάν θα μείνει εκτός για 3 μήνες. Αντίστοιχες ποινές επιβλήθηκαν και σε παίκτες των Μπεσίκτας, Αντάλιασπορ, Αλάνιασπορ, Καϊσερισπόρ, Κόνιασπορ και άλλων ομάδων της Süper Lig.

Οι κυρώσεις κυμαίνονται από 45 ημέρες έως και 12 μήνες αποκλεισμού, ανάλογα με τη βαρύτητα της εμπλοκής κάθε παίκτη, καθώς οι τουρκικές ποδοσφαιρικές αρχές επιχειρούν να βάλουν φρένο στα φαινόμενα διαφθοράς και στοιχηματικής χειραγώγησης στο πρωτάθλημα.