«Σεισμός» στην Τουρκία – Ανακοινώθηκαν τα ονόματα 1024 ποδοσφαιριστών με λογαριασμούς σε στοιχηματικές εταιρίες

Σεισμός σημειώθηκε στην Τουρκία καθώς ανακοινώθηκαν τα ονόματα 1024 ποδοσφαιριστών με λογαριασμούς σε στοιχηματικές εταιρίες.

Η Τουρκική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε τη λίστα με τους ποδοσφαιριστές που εντοπίστηκαν να στοιχηματίζουν. Ανάμεσα στα 1024 ονόματα, υπάρχουν 27 ποδοσφαιριστές από τη Super League.

Το Νομικό Συμβούλιο της TFF ανακοίνωσε ότι 1.024 ποδοσφαιριστές, συμπεριλαμβανομένων των Eren Elmalı και Metehan Baltacı της Γαλατασαράι , των Necip Uysal και Ersin Destanoğlu της Μπεσίκτας , και των Boran Başkan και Salıh Malkoçoğlu της Τραμπζόνσπορ, διαπιστώθηκε ότι είχαν στοιχηματίσει σε επαγγελματικά πρωταθλήματα στο πλαίσιο έρευνας στοιχημάτων. Οι παίκτες που ταυτοποιήθηκαν ότι είχαν στοιχηματίσει παραπέμφθηκαν στο πειθαρχικό συμβούλιο ως προληπτικό μέτρο.

Η ανακοίνωση της TFF:

Στο πλαίσιο της έρευνας για στοιχήματα που διεξήγαγε η Τουρκική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία σε επαγγελματικά πρωταθλήματα, 1.024 ποδοσφαιριστές που ταυτοποιήθηκαν ότι είχαν στοιχηματίσει στον αγώνα παραπέμφθηκαν στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου ( PFDK) ως προληπτικό μέτρο , σύμφωνα με το Άρθρο 57 της Πειθαρχικής Οδηγίας Ποδοσφαίρου .

Λόγω της προληπτικής παραπομπής 1.024 ποδοσφαιριστών στο PFDK, έχουν ξεκινήσει επείγουσες διαπραγματεύσεις με τη FIFA για τη χορήγηση 15ήμερης περιόδου μετεγγραφών και εγγραφών, επιπλέον της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου 2025-2026, ώστε να μπορέσουν οι σύλλογοι να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις σε ρόστερ.

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της TFF, με απόφαση της 10.11.2025, αποφάσισε να αναβάλει τους αγώνες της 2ης και της 3ης κατηγορίας της TFF κατά δύο εβδομάδες. Οι αγώνες της Super League και της 1ης κατηγορίας της TFF θα συνεχίσουν να διεξάγονται όπως είχε ανακοινωθεί προηγουμένως.

Οι πειθαρχικές παραπομπές για 47 παίκτες, οι οποίοι διαπιστώθηκε ότι συμμετείχαν σε μόνο μία δραστηριότητα στοιχηματισμού, θα αξιολογηθούν με βάση νέα στοιχεία και πληροφορίες που ελήφθησαν μέσω απαντήσεων από τις αρμόδιες αρχές για την αποφυγή ανεπανόρθωτης βλάβης.

Η Τουρκική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία συνεχίζει να αλληλογραφεί με επίσημους θεσμούς και η έρευνα θα επεκταθεί και θα συνεχιστεί με βάση αυτές τις απαντήσεις.

Οι 1.024 παίκτες που παραπέμφθηκαν στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου (PFDK) σύμφωνα με το Άρθρο 57 της Πειθαρχικής Οδηγίας του Ποδοσφαίρου παρατίθενται παρακάτω.

27 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ

Μπεσίκτας: Νετζίπ Ουισάλ, Ερσίν Ντεστάνογλου

Αλανιασπορ: İzzet Çelik, Enes Keskin, Enes Keskin, Yusuf Özdemir, Bedirhan Özyurt.

Ρίζεσπορ: Εφέ Ντογκάν, Φουρκάν Όρακ

Γαλατασαράι: Metehan Baltacı, Eren Elmalı

Göztepe: Furkan Malak, Uğur Kaan Yıldız.

Gaziantep FK: Taha Güneş, Nazım Sangare

Αντάλιασπορ: Κερέμ Καγιαρασί

Εγιούπσπορ: Άρντα Τουρκόζ

Kasımpaşa: Ege Albayrak, Ali Emre Yanar

Karagümrük: Furkan Bekleviç, Kerem Yusuf Sirkeci.

Σαμσουνσπόρ: Σελίλ Γιουκσέλ

Trabzonspor: Πρόεδρος Boran, Salih Malkoçoğlu.

Οι ομάδες με τους περισσότερους παίκτες που μεταγράφηκαν για στοιχηματισμό:

▪ 18 – Diyarbekirspor

▪ 17 – Ağrıspor

▪ 17 – Erbaasspor

▪ 16 – Yalova FK

▪ 15 – Bingölspor

▪ 15 – Mazıdağı Fosfat Spor

▪ 14 – Yozgat Belediyesi Bozokspor

▪ 13 Artvinspory

▪ 13 Artvinspory Kırşehir FK

▪ 13 – Etimesgutspor

▪ 13 – Silivrispor