Εθνική πόλο ανδρών: Θα αντιμετωπίσει το Μαυροβούνιο στην οχτάδα του World Cup τον Ιούλιο
Θα διεξαχθεί στο Σίδνεϊ της Αυστραλία η τελική φάση της διοργάνωσης
Η εθνική ομάδα πόλο ανδρών έμαθε τον αντίπαλο της στα προημιτελικά του World Cup που θα διεξαχθεί το ερχόμενο καλοκαίρι.
Στο World Cup που θα γίνει τον Ιούλιο στο Σίδνεϊ η Εθνική πόλο ανδρών, που τερμάτισε τρίτη στην Αλεξανδρούπολη, θα παίξει με το Μαυροβούνιο που .τερμάτισε πρώτο στα προκριματικά της Μάλτας
Η Γεωργία θα αντιμετωπίσει την Ιταλία. Η Ισπανία που κέρδισε το τουρνουά της Αλεξανδρούπολης θα κοντραριστεί με την Αυστραλία, που συμμετέχει ως οικοδέσποινα.
Το τελευταίο ζευγάρι των προημιτελικών θα είναι το Ουγγαρία – Κροατία.
