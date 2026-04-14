Εθνική πόλο ανδρών: Θα αντιμετωπίσει το Μαυροβούνιο στην οχτάδα του World Cup τον Ιούλιο

Η εθνική ομάδα πόλο ανδρών έμαθε τον αντίπαλο της στα προημιτελικά του World Cup που θα διεξαχθεί το ερχόμενο καλοκαίρι.

Στο World Cup που θα γίνει τον Ιούλιο στο Σίδνεϊ η Εθνική πόλο ανδρών, που τερμάτισε τρίτη στην Αλεξανδρούπολη, θα παίξει με το Μαυροβούνιο που .τερμάτισε πρώτο στα προκριματικά της Μάλτας

Η Γεωργία θα αντιμετωπίσει την Ιταλία. Η Ισπανία που κέρδισε το τουρνουά της Αλεξανδρούπολης θα κοντραριστεί με την Αυστραλία, που συμμετέχει ως οικοδέσποινα.

Το τελευταίο ζευγάρι των προημιτελικών θα είναι το Ουγγαρία – Κροατία.