Το είδαμε και αυτό: Γκολ στην Premier League ακυρώθηκε για τρίχες μαλλιών (Βίντεο)

Στην ακύρωση γκολ για τρίχες μαλλιών προχώρησε το VAR σε αγώνα της Premier League το βράδυ της Τρίτης 10/2.

Συγκεκριμένα, όλα συνέβησαν στον αγώνα ανάμεσα στην Τότεναμ και την Νιούκαστλ για την 26η αγωνιστική της Premier League στο Λονδίνο.

Ο Ουίλοκ σκόραρε για την Νιούκαστλ στο 44ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον διαιτητή να μετράει το γκολ αλλά το VAR είχε διαφορετική άποψη. Και αυτό γιατί για χιλιοστά του κεφαλιού του ο άσος της Νιούκαστλ ήταν offside. #TOTNEW – 45’ VAR OVERTURN



VAR checked the referee’s call of goal – and established that Willock was in an offside position and recommended that the goal was disallowed. pic.twitter.com/W0RdRaNaG4— Premier League Match Centre (@PLMatchCentre) February 10, 2026

Η συγκεκριμένη απόφαση ξεσήκωσε διαμαρτυρίες από τους ανθρώπους και τους φίλους της Νιούκαστλ, με την ομάδα τους πάντως να παίρνει τη νίκη με 2-1.