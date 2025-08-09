Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο – Πέθανε ο βετεράνος του Άρη, Θόδωρος Πάλλας

Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του Άρη, καθώς όπως έγινε γνωστό το πρωί του Σαββάτου (9/8) έφυγε από τη ζωή ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές που φόρεσαν τη φανέλα της ομάδας και μέλος των Κυπελλούχων του 1970, ο Θόδωρος Πάλλας.

Τα τελευταία χρόνια ταλαιπωρήθηκε από σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ την είδηση έκανε γνωστή ο πρόεδρος των Βετεράνων του Άρη, Γιάννης Βένος, με ανάρτησή του στα social media.

Συγκεκριμένα, ο κ. Βένος έγραψε:

«Ένας θρύλος του ΑΡΗ, ο Θόδωρος Πάλλας, ένα από τα αγαπημένα παιδιά του ΑΡΗ και ίσως το καλύτερο μπακ-χαφ που έβγαλε το Ελληνικό ποδόσφαιρο, έφυγε σήμερα για το μεγάλο ταξίδι!

Ένας πολύ καλός οικογενειάρχης, σύζυγος και πατέρας, ενας μαχητής μέχρι την τελευταία στιγμή όπως μου είπε η σύζυγός του Αλίκη, έφυγε σαν Άγγελος!

Καλό ταξίδι αγαπημένε συμπαίκτη, συνοδοιπόρε, συναθλητή!

Καλό ταξίδι στο Φως!

Όλη η οικογένεια του ΑΡΗ, και ιδιαίτερα εμείς οι Βετεράνοι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ, θα σε μνημονεύουμε με εκτίμηση, σεβασμό και αγάπη, όχι μόνο επειδή ήσουν ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, αλλά κυρίως επειδή ήσουν ένας υπέροχος άνθρωπος, αφοσιωμένος στην οικογένειά σου, στην σύζυγό σου Αλίκη και τα δυο σου παιδιά, την Φαίη και τόν Νίκο πού λάτρευες και ήταν όλη σου η ζωή!

Θερμά συλλυπητήρια, από όλη την οικογένεια του ΑΡΗ, στη σύζυγό του Αλίκη, και στα δυο του παιδιά την Φαίη και τον Νίκο, που ήταν όλη του η ζωή!

Καλό παράδεισο φίλε μας!

Α Θ Α Ν Α Τ Ο Σ…».