Θέλτα – ΠΑΟΚ: Η ώρα, τα κανάλια και οι ενδεκάδες του αγώνα

Η Θέλτα υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο «Μπαλαϊδος» (2/10, 22:00) για τη 2η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League, με τις δύο ομάδες να είναι σε οριακή κατάσταση έπειτα από τα τελευταία ανεπιτυχή αποτελέσματα, εντός κι εκτός συνόρων.

Για να καταλάβει κανείς πόσο «βαρύ» είναι το κλίμα στο Βίγκο για τον Κλαούντιο Ζιραλδές, αρκεί να αναφερθεί πως η Θέλτα δεν έχει πανηγυρίσει ακόμη νίκη την τρέχουσα σεζόν. Επτά παιχνίδια στη LaLiga (0-5-2 με 6-9 τέρματα) κι ένα στην Ευρώπη (ήττα 2-1 από τη Στουτγάρδη στην «MHP Arena») κι ακόμη να… γελάσει το χειλάκι των Γαλιθιάνων. Ο Ζιραλδές ανέλαβε την ευθύνη μετά τη (νέα) ήττα από την Έλτσε με 2-1 εκτός έδρας (είχε ισοφαρίσει προσωρινά ο Μπόρχα Ιγκλέσιας), ωστόσο δεν αποκλείονται ραγδαίες εξελίξεις στο άμεσο μέλλον για τον, μόλις, 37 ετών Ισπανό προπονητή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Θέλτα ξεκίνησε τη σεζόν με εντός έδρας ήττα 2-0 από τη Χετάφε, ακολούθησαν πέντε συνεχόμενες ισοπαλίες (για τη LaLiga) όλες με σκορ 1-1, για να έρθουν μετά οι ήττες από Στουτγάρδη και Έλτσε. Προβλήματα ιδιαίτερα δεν έχει ο Ζιραλδές, ωστόσο απομένει να φανεί αν θα προχωρήσει σε δραστικές αλλαγές, μήπως κι αλλάξει προς το καλύτερο η εικόνα της ομάδας. Μοναδική… όαση σε αυτό το κάκιστο ξεκίνημα, ο Ιγκλέσιας με τα πέντε γκολ που έχει πετύχει. Δεν φτάνει.

Ούτε για τον Ράζβαν Λουτσέσκου τα πράγματα είναι ρόδινα. Η τελευταία νίκη ήταν 2-1 επί του ΟΦΗ στο ουδέτερο της Λεωφόρου, κι ήταν η τέταρτη συνεχόμενη. Έκτοτε, ακολούθησαν τέσσερις αναμετρήσεις δίχως νίκη -η βαριά ήττα με 4-1 από τον Λεβαδειακό για το Κύπελλο, τα 0-0 με Παναιτωλικό και Μακάμπι Τελ Αβίβ, αμφότερα στην Τούμπα, και την Κυριακή (28/9) το… χιτσκοκικό 3-3 με τον Αστέρα στην Τρίπολη. Η διαφορά των δύο βαθμών από την κορυφή δεν είναι κάτι συγκλονιστικό, ωστόσο μετά το «Μπαλαϊδος» ακολουθεί το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Θεσσαλονίκη.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον ANT1 και το Cosmote Sport 4.

Θέλτα – ΠΑΟΚ: Οι ενδεκάδες του αγώνα

Μάλιστα, ανακοινώθηκαν οι ενδεκάδες των δυο ομάδων. Ο Ράζβαν Λουτσέσκου θα παρατάξει την ομάδα του με τους εξής παίκτες: Παβλένκα, Σάστρε, Μπάμπα, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Καμαρά, Οζντόεφ, Μπιάνκο, Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοφ, Γιακουμάκης.

Από εκεί και πέρα, η Θέλτα ανακοίνωσε την ενδεκάδα για την αναμέτρηση.