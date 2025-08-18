Τέλος καριέρας για τον Μάρκο Μπελινέλι – Αποσύρεται από το μπάσκετ

Σε ηλικία 39 ετών ανακοίνωσε ο Μάρκο Μπελινέλι ότι σταματάει το μπάσκετ.

Ο Μπελινέλι έχει μεγάλη καριέρα σε Ευρώπη και NBA, ενώ τα τελευταία χρόνια αγωνιζόταν με την Βίρτους Μπολόνια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ιταλός έχει αγωνιστεί σε Γκόλντεν Στέιτ, Τορόντο, Σικάγο, Σακραμέντο, Ατλάντα, Φιλαδέλφεια μεταξύ άλλων. Μάλιστα, το 2014 αναδείχθηκε πρωταθλητής ΝΒΑ, με τους Σπερς, ενώ την ίδια χρονιά κατέκτησε και τον διαγωνισμό τριπόντων.

Την απόσυρση του ανακοίνωσε μέσα από ένα συγκινητικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Έδωσα την καρδιά μου, κάθε κομμάτι μου. Κάθε μέρα. Το μπάσκετ μου έδωσε τα πάντα και του έδωσα ό,τι είχα. Το να λες αντίο δεν είναι εύκολο. Αλλά ήρθε η ώρα. Κουβαλάω μαζί μου κάθε συναίσθημα, κάθε θυσία, κάθε πανηγυρισμό. Ευχαριστώ όσους πάντα με πίστευαν. Στην επόμενη γενιά αφήνω ένα όνειρο. Κάντε το να έχει αξία».