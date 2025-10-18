Τέλος και επίσημα από την Νότιγχαμ Φόρεστ ο Ποστέκογλου
Μετά την τριάρα από την Τσέλσι
Παρελθόν από τον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ αποτελεί και επίσημα ο Άγγελος Ποστέκογλου, με την θητεία του στον πάγκο της αγγλικής ομάδας να διαρκεί μόλις 39 ημέρες.
Συγκεκριμένα, η απόφαση πάρθηκε και ανακοινώθηκε μετά από την ήττα εντός έδρας με 3-0 από την Τσέλσι για την Premier League.
Nottingham Forest Football Club can confirm that after a series of disappointing results and performances, Ange Postecoglou has been relieved of his duties as head coach with immediate effect.
The Club will make no further comment at this time.— Nottingham Forest (@NFFC) October 18, 2025
