Τέλος και επίσημα από την Νότιγχαμ Φόρεστ ο Ποστέκογλου

Μετά την τριάρα από την Τσέλσι

Τέλος και επίσημα από την Νότιγχαμ Φόρεστ ο Ποστέκογλου
Παρελθόν από τον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ αποτελεί και επίσημα ο Άγγελος Ποστέκογλου, με την θητεία του στον πάγκο της αγγλικής ομάδας να διαρκεί μόλις 39 ημέρες.

Συγκεκριμένα, η απόφαση πάρθηκε και ανακοινώθηκε μετά από την ήττα εντός έδρας με 3-0 από την Τσέλσι για την Premier League.

