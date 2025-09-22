Συνελήφθη γνωστός μπασκετμπολίστας που οδηγούσε μεθυσμένος – Αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ
Ενώπιον του εισαγγελέα σήμερα
Χειροπέδες σε έναν 29χρονο μπασκετμπολίστα πέρασε η αστυνομία τα ξημερώματα της Κυριακής, επειδή αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ.
Ο αθλητής, με καταγωγή από την Γκαμπόν, αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα.
Το περιστατικό συνέβη στη λεωφόρο Κηφισίας, όταν αστυνομικοί της ΟΕΠΤΑ, που πραγματοποιούσαν ελέγχους, σταμάτησαν το ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 29χρονος, με τον άνδρα, που βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, να αρνείται να υποβληθεί σε αλκοτέστ, κάτι που οδήγησε στη σύλληψή του.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις