Συνελήφθη γνωστός μπασκετμπολίστας που οδηγούσε μεθυσμένος – Αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ

Χειροπέδες σε έναν 29χρονο μπασκετμπολίστα πέρασε η αστυνομία τα ξημερώματα της Κυριακής, επειδή αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ.

Ο αθλητής, με καταγωγή από την Γκαμπόν, αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα.

Το περιστατικό συνέβη στη λεωφόρο Κηφισίας, όταν αστυνομικοί της ΟΕΠΤΑ, που πραγματοποιούσαν ελέγχους, σταμάτησαν το ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 29χρονος, με τον άνδρα, που βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, να αρνείται να υποβληθεί σε αλκοτέστ, κάτι που οδήγησε στη σύλληψή του.