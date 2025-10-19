Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Η βαθμολογία μετά την 7η αγωνιστική

Ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ την ερχόμενη αγωνιστική

Super League: Η βαθμολογία μετά την 7η αγωνιστική
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής 19/10 το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής της Super League.

Ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι των «δικεφάλων» με την ΑΕΚ στην OPAP Arena με 2-0, στην αναμέτρηση με την οποία έπεσε η «αυλαία» της 7ης αγωνιστικής της Super League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου μετά το μεγάλο «διπλό» επί της Ένωσης παραμένει η μοναδική αήττητη στο πρωτάθλημα (5-2-0) και μόνη στο ρετιρέ της βαθμολογίας, αφήνοντας πίσω τους Ολυμπιακό και ΑΕΚ (από 16β.) και στο -7 τον Παναθηναϊκό (έχει ματς λιγότερο).

Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής της Super League

Σάββατο 18 Οκτωβρίου
ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός 0-2
Ατρόμητος – Λεβαδειακός 2-2
Παναιτωλικός – ΟΦΗ 4-2

Κυριακή 19 Οκτωβρίου
Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Κηφισιά 2-2
Βόλος – Πανσερραϊκός 2-1
Άρης – Παναθηναϊκός 1-1
ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 0-2

H βαθμολογία της Super League

Η επόμενη αγωνιστική της Super League

Σάββατο 25 Οκτωβρίου
17:00 Κηφισιά – Παναιτωλικός
19:30 Πανσερραϊκός – ΑΕΛ
20:00 ΟΦΗ – Ατρόμητος

Κυριακή 26 Οκτωβρίου
17:00 Λεβαδειακός – Άρης
17:30 Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης AKTOR
19:30 ΠΑΟΚ – Βόλος
21:00 Ολυμπιακός – ΑΕΚ

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ