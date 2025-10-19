Super League: Η βαθμολογία μετά την 7η αγωνιστική

Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής 19/10 το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής της Super League.

Ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι των «δικεφάλων» με την ΑΕΚ στην OPAP Arena με 2-0, στην αναμέτρηση με την οποία έπεσε η «αυλαία» της 7ης αγωνιστικής της Super League.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου μετά το μεγάλο «διπλό» επί της Ένωσης παραμένει η μοναδική αήττητη στο πρωτάθλημα (5-2-0) και μόνη στο ρετιρέ της βαθμολογίας, αφήνοντας πίσω τους Ολυμπιακό και ΑΕΚ (από 16β.) και στο -7 τον Παναθηναϊκό (έχει ματς λιγότερο).

Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής της Super League

Σάββατο 18 Οκτωβρίου

ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός 0-2

Ατρόμητος – Λεβαδειακός 2-2

Παναιτωλικός – ΟΦΗ 4-2

Κυριακή 19 Οκτωβρίου

Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Κηφισιά 2-2

Βόλος – Πανσερραϊκός 2-1

Άρης – Παναθηναϊκός 1-1

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 0-2

H βαθμολογία της Super League

Η επόμενη αγωνιστική της Super League

Σάββατο 25 Οκτωβρίου

17:00 Κηφισιά – Παναιτωλικός

19:30 Πανσερραϊκός – ΑΕΛ

20:00 ΟΦΗ – Ατρόμητος

Κυριακή 26 Οκτωβρίου

17:00 Λεβαδειακός – Άρης

17:30 Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης AKTOR

19:30 ΠΑΟΚ – Βόλος

21:00 Ολυμπιακός – ΑΕΚ